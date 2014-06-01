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Кабель-перехідник HDMI–DVI

SWV2442W/10
  • Гарантія надійного зв’язку Гарантія надійного зв’язку Гарантія надійного зв’язку
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    Кабель-перехідник HDMI–DVI

    SWV2442W/10

    Гарантія надійного зв’язку

    Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Кабель-перехідник HDMI–DVI

    Гарантія надійного зв’язку

    Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги

    Гарантія надійного зв’язку

    Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Кабель-перехідник HDMI–DVI

    Гарантія надійного зв’язку

    Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги

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      Кабель-перехідник HDMI–DVI

      Кабель-перехідник HDMI–DVI

      Усього:

      Гарантія надійного зв’язку

      завдяки цьому кабелю HDMI–DVI

      • 1,5 м

      Нікельовані конектори для надійного контакту

      Нікельовані конектори дозволяють встановити сухий контакт між кабелем та конектором для надійного з’єднання.

      Екранування неізольованою міддю

      Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.

      Неслизька зручна обмотка для легкого використання

      Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.

      Функція Plug & Play для легшого встановлення

      Функція Plug & Play дозволяє встановити або додати новий компонент, який може працювати без складної процедури встановлення або технічного аналізу.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Кількість
        1
        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35585 2

      • Внутрішня коробка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35586 9
        Кількість
        4
        Вага брутто
        0,62  кг
        Вага тари
        0,14  кг
        Вага нетто
        0,48  кг
        Довжина
        245  мм
        Ширина
        155  мм
        Висота
        102  мм

      • Зовнішня коробка

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 35587 6
        Кількість
        24
        Вага брутто
        4,3  кг
        Вага тари
        1,42  кг
        Вага нетто
        2,88  кг
        Довжина
        340  мм
        Ширина
        340  мм
        Висота
        265  мм

      • Розміри

        Вага брутто
        0,14  кг
        Вага тари
        0,02  кг
        Вага нетто
        0,12  кг
        Довжина виробу
        23,5  см
        Ширина виробу
        95  мм
        Висота виробу
        37  мм

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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