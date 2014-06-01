Гарантія надійного зв’язку
Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантія надійного зв’язку
Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги
Гарантія надійного зв’язку
Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантія надійного зв’язку
Використовуйте цей кабель-перехідник для передачі аудіо-/відеосигналів між компонентами. Переглянути усі переваги
Кабель-перехідник HDMI–DVI
Усього:
Нікельовані конектори дозволяють встановити сухий контакт між кабелем та конектором для надійного з’єднання.
Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.
Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.
Функція Plug & Play дозволяє встановити або додати новий компонент, який може працювати без складної процедури встановлення або технічного аналізу.
Дані упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри