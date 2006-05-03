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Коаксіальний кабель типу PAL

SWV2516/10
  • Гарантія надійного зв’язку Гарантія надійного зв’язку Гарантія надійного зв’язку
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    Коаксіальний кабель типу PAL

    SWV2516/10

    Гарантія надійного зв’язку

    На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Коаксіальний кабель типу PAL

    Гарантія надійного зв’язку

    На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

    Гарантія надійного зв’язку

    На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Коаксіальний кабель типу PAL

    Гарантія надійного зв’язку

    На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

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      Коаксіальний кабель типу PAL

      Коаксіальний кабель типу PAL

      Усього:

      Гарантія надійного зв’язку

      завдяки цьому коаксіальному кабелю типу PAL

      • 1,5 м
      • Штекер–роз’єм

      Нікельовані конектори для надійного контакту

      Нікельовані конектори дозволяють встановити сухий контакт між кабелем та конектором для надійного з’єднання.

      Провідник із міді високої чистоти для надійної передачі сигналу

      Цей мідний провідник забезпечує високу точність передачі сигналу з мінімальним опором.

      Екранування неізольованою міддю

      Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.

      Конектори із кольоровим маркуванням для миттєвого розпізнавання

      Конектори із кольоровим маркуванням полегшують під’єднання кабелю до відповідних входів та виходів

      Неслизька зручна обмотка для легкого використання

      Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.

      Литий штекер для безпечного з’єднання

      Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.

      Гнучка ПВХ-оболонка

      Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.

      Гумове підсилення з’єднання

      Гумове підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.

      Технічні характеристики

      • Упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 97489 9
        Кількість
        1
        Вага брутто
        0,073  кг
        Вага тари
        0,021  кг
        Вага нетто
        0,052  кг
        Довжина
        22,50  см
        Ширина
        11,00  см
        Висота
        3,30  см

      • Внутрішня коробка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98132 3
        Кількість
        4
        Вага брутто
        0,542  кг
        Вага тари
        0,250  кг
        Вага нетто
        0,292  кг
        Довжина (см)
        23,00  см
        Ширина (см)
        12,00  см
        Висота (см)
        15,00  см

      • Зовнішня коробка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 98133 0
        Кількість
        24
        Вага брутто
        3,552  кг
        Вага тари
        0,300  кг
        Вага нетто
        3,252  кг
        Довжина (см)
        37,00  см
        Ширина (см)
        25,50  см
        Висота (см)
        32,20  см

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