Гарантія надійного зв’язку
На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантія надійного зв’язку
На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги
Гарантія надійного зв’язку
На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантія надійного зв’язку
На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги
Коаксіальний кабель типу PAL
Усього:
Нікельовані конектори дозволяють встановити сухий контакт між кабелем та конектором для надійного з’єднання.
Цей мідний провідник забезпечує високу точність передачі сигналу з мінімальним опором.
Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.
Конектори із кольоровим маркуванням полегшують під’єднання кабелю до відповідних входів та виходів
Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.
Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.
Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.
Гумове підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.
Упаковка
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка