Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SWV5430/10
Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості
Насолоджуйтеся бездоганним телебаченням високої чіткості. Дозволяє підключати мобільний пристрій безпосередньо до телевізора, проєктора або мобільного дисплея. Працює з роз’ємом USB-C 3.1, який підтримує альтернативний режим Display Port.
4K 30 Гц
Високошвидкісний
1,5 м
Сядьте й насолоджуйтеся чудовим переглядом із частотою 30 кадрів на секунду. Це забезпечує більш плавне телевізійне зображення.
Металевий корпус із плетеним покриттям захищає кабель, підвищуючи надійність.
Підтримує роздільну здатність відео до 4K або UHD 2160p. Це дозволяє дисплею конкурувати із цифровими системами, які використовуються у кінотеатрах.