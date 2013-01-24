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    Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

    TAA1105BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Від парку до вулиці Від парку до вулиці Від парку до вулиці
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      NULL Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

      TAA1105BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Від парку до вулиці

      Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

      NULL Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

      Від парку до вулиці

      Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

      Від парку до вулиці

      Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

      NULL Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

      Від парку до вулиці

      Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають Вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із кріпленням-гачком надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені. Переглянути усі переваги

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        Спортивні навушники-вкладиші з мікрофоном

        Усього:

        Від парку до вулиці

        • 15-мм динаміки/відкритого типу
        • Кріплення-гачок

        Навушники, які залишаються на місці, незалежно від рухів

        Гнучкі, контурні кріплення-гачки дозволяють налаштувати ці легкі навушники для комфортного й ідеально надійного прилягання. Ви можете рухатися, не хвилюючись про падіння навушників у важливий момент.

        Чіткий звук, енергійні низькі частоти

        Ідеально налаштовані 15-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий звук, а отвори для низьких частот покращують звучання низьких частот. Навушники-вкладиші зручно розміщуються у вусі, не заглиблюючись у вушний канал.

        Легке керування музикою та викликами

        Насолоджуйтеся кожною хвилиною улюбленої музики, гуляючи тротуарами чи бігаючи доріжками в парку. Інтегроване дистанційне керування дозволяє керувати списком відтворення, активувати голосовий помічник телефону і відповідати на виклики, не пропустивши жодного фрагменту.

        Створено для відтворення музики під час тренувань

        Докладайте всіх зусиль – ці спортивні навушники із захистом від поту з рейтингом IPX2 можуть справитися з усім. 1,2-м кабель легко досягне ваш телефон без перешкод.

        Кабель довжиною 1,2 м

        Ці навушники-вкладиші мають кабель довжиною 1,2 м. М’який гумовий затискач між навушниками і кабелем захищає з’єднання кабелю і підтримує надходження звуку.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Чутливість
          96  дБ
          Діаметр динаміків
          15  мм
          Опір
          16  Ом

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,1785  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11044 5
          Висота
          16,7  см
          Довжина
          10,6  см
          Вага нетто
          0,05751  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,12099  кг
          Ширина
          8,6  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,61  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11044 8
          Висота
          17,8  см
          Довжина
          35,6  см
          Вага нетто
          0,46008  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,14992  кг
          Ширина
          21,4  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          48 95229 11044 1
          Вага брутто
          0,04583  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,01917  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,02666  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,8  см
          Висота
          5,4  см
          Вага
          0,01917  кг
          Ширина
          4  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20121 7

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