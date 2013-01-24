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Бездротові спортивні навушники-вкладиші

TAA5205BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Завжди потрібна вам фіксація Завжди потрібна вам фіксація Завжди потрібна вам фіксація
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    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    TAA5205BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Завжди потрібна вам фіксація

    Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7).

    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    Завжди потрібна вам фіксація

    Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7).

    Завжди потрібна вам фіксація

    Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7).

    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    Завжди потрібна вам фіксація

    Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7).

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      Завжди потрібна вам фіксація

      Створено для ваших тренувань. Готові до вашого дня

      Створено для ваших тренувань. Готові до вашого дня

      6-мм динаміки забезпечують чіткий звук із потужними низькими частотами. Від улюблених списків відтворення до подкастів і більше руху упродовж дня зі звуками, які підбадьорюють вас.

      Водонепроникність і стійкість до поту IPX7

      Водонепроникність і стійкість до поту IPX7

      Ці справді бездротові спортивні навушники мають рейтинг IPX7, тобто можуть витримувати занурення у воду на 1 м до 30 хвилин. Вони залишатимуться на місці незалежно від того, наскільки сильно ви спітнієте чи якої форми у вас вуха.

      Знімна конструкція з кріпленням-гачком. Для потрібного вам стилю

      Знімна конструкція з кріпленням-гачком. Для потрібного вам стилю

      Чи під час бігу у парку, чи на великому інтервальному тренуванні високої інтенсивності, конструкція з кріпленням-гачком забезпечує щільне та надійне розміщення цих гучномовців. Доступні три різні розміри силіконових вушних вкладишів, а кріплення-гачки можна зняти, коли ви не тренуєтесь.

      Чіткі виклики. Режим моно

      Носіть обидва навушники чи лише один. Режим моно дозволяє використовувати один навушник-вкладиш для розмови і перемикатися між навушниками-вкладишами, не пропустивши жодного слова. Ідеальний варіант для тривалої розмови.

      Надзвичайно надійне з’єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування

      З’єднання Bluetooth надійне, а навушники готові до спарення відразу після виймання із зарядного футляра. Елементи керування на кожному навушнику-вкладишу дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.

      Зарядний футляр. Отримайте до 20 годин відтворення

      Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 15 годин відтворення. Ви отримуєте 5 годин відтворення після одного заряджання, а швидке 15-хвилинне заряджання гарантує додаткову годину. Для повного заряджання через кабель USB-C із комплекту потрібно 2 години.

      Технічні характеристики

      • Розміри виробу

        Висота
        6  см
        Ширина
        8,7  см
        Глибина
        3,5  см
        Довжина кабелю
        0  см
        Вага
        0,0866  кг

      • Розміри упаковки

        Кількість виробів
        1
        Висота
        17  см
        Ширина
        9,5  см
        Глибина
        4,5  см
        Вага брутто
        0,195  кг
        Вага нетто
        0,1222  кг
        Вага тари
        0,0728  кг
        Код EAN
        48 95229 11188 2

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        31  см
        Ширина
        22  см
        Висота
        36  см
        Вага брутто
        5,5  кг
        Вага нетто
        2,9328  кг
        Вага тари
        2,5672  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 11188 9

      • Внутрішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        14,4  см
        Ширина
        10  см
        Висота
        16  см
        Вага брутто
        0,66  кг
        Вага нетто
        0,3666  кг
        Вага тари
        0,2934  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 11188 6

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        • Так
        • Кабель USB-C

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.1

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час розмови
        5 год.
        Тривалість відтворення музики
        5+15  год.
        Час зарядження
        2  год.

      • Звук

        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц

      • Зручність

        Просте встановлення
        Автоматичне спарення

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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