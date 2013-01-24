Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Bluetooth-навушники з підтримкою провідності кістки

    TAA6606BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили
      -{discount-value}

      Bluetooth-навушники з підтримкою провідності кістки

      TAA6606BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили

      Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги

      Bluetooth-навушники з підтримкою провідності кістки

      Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили

      Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги

      Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили

      Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги

      Bluetooth-навушники з підтримкою провідності кістки

      Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили

      Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. sports-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Bluetooth-навушники з підтримкою провідності кістки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили

        • Накладні
        • 9 годин відтворення

        9 годин відтворення від одного заряджання

        Одне заряджання забезпечує приблизно 9 годин відтворення.

        Система акустичної провідності кістки з відкритою конструкцією

        Система провідності кістки дозволяє тримати вухо відкритим під час бігу, завдяки чому ви будете у більшій безпеці та зможете краще помічати довкілля.

        Водонепроникність IP57. Стійкість до води і поту

        Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IP57, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.

        Легка конструкція шийної дуги

        Легка шийна дуга гарантує комфортне носіння протягом довшого часу, не псує зачіску і не стискає голову

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Кабелі/з’єднання
          USB-кабель
          Захисний футляр
          м’який дорожній футляр
          Короткий посібник
          Так

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0

        • Зручність

          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час розмови
          9 год.
          Час зарядження
          2  год.

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11818 8

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися