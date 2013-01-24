Водонепроникність IP57. Стійкість до води і поту

Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IP57, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.