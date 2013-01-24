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Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили
Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили
Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги
Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили
Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звільніть своє тіло, пробудіть свої сили
Інноваційна система акустичної провідності кістки та відкрита конструкція забезпечують абсолютно нову насолоду від музики й безпечніші тренування на вулиці. Унікальне активне підсвічування під час пробіжки та водонепроникність IP57 заохочують вас займатися на свіжому повітрі будь-де й у будь-який час. Переглянути усі переваги
Bluetooth-навушники з підтримкою провідності кістки
Ціна магазину Philips
Усього:
Одне заряджання забезпечує приблизно 9 годин відтворення.
Система провідності кістки дозволяє тримати вухо відкритим під час бігу, завдяки чому ви будете у більшій безпеці та зможете краще помічати довкілля.
Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IP57, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.
Легка шийна дуга гарантує комфортне носіння протягом довшого часу, не псує зачіску і не стискає голову
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Конструкція