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    Дротові навушники-вкладиші

    TAE1105WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваша музика – Ваш колір Ваша музика – Ваш колір Ваша музика – Ваш колір
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      NULL Дротові навушники-вкладиші

      TAE1105WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваша музика – Ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

      NULL Дротові навушники-вкладиші

      Ваша музика – Ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

      Ваша музика – Ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

      NULL Дротові навушники-вкладиші

      Ваша музика – Ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

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        Дротові навушники-вкладиші

        Усього:

        Ваша музика – Ваш колір

        • 8,6-мм динаміки/закритого типу

        Потужні низькі частоти. Чіткий звук

        Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.

        Додайте драйву зі справжнім комфортом

        Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.

        Інтегроване дистанційне керування. Перемикання між списком відтворення і викликами

        Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.

        Легко активуйте голосовий помічник телефону

        Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Чутливість
          102 дБ при 1 кГц

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,119  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11039 1
          Висота
          6,3  см
          Довжина
          17,9  см
          Вага нетто
          0,0441  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,0749  кг
          Ширина
          8,5  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,097  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11039 4
          Висота
          13,9  см
          Довжина
          35,2  см
          Вага нетто
          0,3528  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,7442  кг
          Ширина
          18,5  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          48 95229 11039 7
          Вага брутто
          0,0335  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,0147  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,0188  кг
          Ширина
          5  см
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Розміри виробу

          Глибина
          1,2  см
          Висота
          2,25  см
          Вага
          0,0147  кг
          Ширина
          2,3  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20118 7

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