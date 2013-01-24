Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

TAE4105WT/00
Загальна оцінка / 5
  • Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти
    -{discount-value}

    Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

    TAE4105WT/00
    Загальна оцінка / 5

    Ось і низькі частоти

    Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки.

    Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

    Ось і низькі частоти

    Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки.

    Ось і низькі частоти

    Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки.

    Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

    Ось і низькі частоти

    Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки.

    Подібні вироби

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      Ось і низькі частоти

      Потужні низькі частоти. Чіткий звук

      Яка дорога без улюблених доріжок? Ці навушники забезпечують насичені баси з потужних 10-мм неодимових динаміків та комфортне прослуховування з навушників-вкладишів, які щільно прилягають.

      Додайте драйву зі справжнім комфортом

      Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.

      Інтегроване дистанційне керування. Легке керування музикою та викликами

      Відповідайте на виклики. Призупиняйте список відтворення. Робіть це, не торкаючись смартфону. Роз’єм під кутом допомагає тримати навушники під’єднаними до розумного пристрою – це зручно, якщо телефон знаходиться у кишені.

      3 взаємозамінні гумові ковпачки навушників-вкладишів.

      Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі кінці у формі крила надійно кріпляться під виступом Вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Тип магніту
        Неодимовий
        Звукова котушка
        CCAW
        Діаметр динаміків
        10  мм
        Опір
        32  Ом
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Чутливість
        104  дБ

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        нікельоване

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,193  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 10966 1
        Висота
        10,5  см
        Довжина
        18  см
        Вага нетто
        0,04014  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,15286  кг
        Ширина
        8,2  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,823  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10966 4
        Висота
        24,8  см
        Довжина
        38  см
        Вага нетто
        0,32112  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        1,50188  кг
        Ширина
        18,1  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        48 95229 10966 7
        Вага брутто
        0,054  кг
        Висота
        17,5  см
        Вага нетто
        0,01338  кг
        Кількість виробів
        1
        Вага тари
        0,04062  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        2,8  см
        Висота
        8  см
        Вага
        0,01208  кг
        Ширина
        3  см

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись