Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ось і низькі частоти
Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ось і низькі частоти
Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги
Ось і низькі частоти
Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ось і низькі частоти
Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги
Навушники внутрішнього типу з мікрофоном
Усього:
Яка дорога без улюблених доріжок? Ці навушники забезпечують насичені баси з потужних 10-мм неодимових динаміків та комфортне прослуховування з навушників-вкладишів, які щільно прилягають.
Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.
Відповідайте на виклики. Призупиняйте список відтворення. Робіть це, не торкаючись смартфону. Роз’єм під кутом допомагає тримати навушники під’єднаними до розумного пристрою – це зручно, якщо телефон знаходиться у кишені.
Три розміри взаємозамінних гумових вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі кінці у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
UPC