  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    NULL

    Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

    TAE4105WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти
      -{discount-value}

      NULL Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

      TAE4105WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Ось і низькі частоти

      Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги

      NULL Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

      Ось і низькі частоти

      Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги

      Ось і низькі частоти

      Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги

      NULL Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

      Ось і низькі частоти

      Насолоджуйтеся потужними низькими частотами для усіх мелодій. Ці навушники-вкладиші комфортно прилягають до стінок вух, а інтегроване дистанційне керування дозволяє легко призупинити відтворення списків доріжок. Зручно користуватися, якщо Вам дзвонять, коли починається відтворення Вашої улюбленої доріжки. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Вкладиші – навушники-вкладиші

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        NULL

        NULL

        Навушники внутрішнього типу з мікрофоном

        Усього:

        Ось і низькі частоти

        • 10-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        • Білий

        Потужні низькі частоти. Чіткий звук

        Яка дорога без улюблених доріжок? Ці навушники забезпечують насичені баси з потужних 10-мм неодимових динаміків та комфортне прослуховування з навушників-вкладишів, які щільно прилягають.

        Додайте драйву зі справжнім комфортом

        Овальна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових кришок навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.

        Інтегроване дистанційне керування. Легке керування музикою та викликами

        Відповідайте на виклики. Призупиняйте список відтворення. Робіть це, не торкаючись смартфону. Роз’єм під кутом допомагає тримати навушники під’єднаними до розумного пристрою – це зручно, якщо телефон знаходиться у кишені.

        3 взаємозамінні гумові ковпачки навушників-вкладишів.

        Три розміри взаємозамінних гумових вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі кінці у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Діаметр динаміків
          10  мм
          Опір
          32  Ом
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Чутливість
          104  дБ

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          нікельоване

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,193  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10966 1
          Висота
          10,5  см
          Довжина
          18  см
          Вага нетто
          0,04014  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,15286  кг
          Ширина
          8,2  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,823  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10966 4
          Висота
          24,8  см
          Довжина
          38  см
          Вага нетто
          0,32112  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,50188  кг
          Ширина
          18,1  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          48 95229 10966 7
          Вага брутто
          0,054  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,01338  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,04062  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          9,5  см
          Тип упаковки
          Картон

        • Розміри виробу

          Глибина
          2,8  см
          Висота
          8  см
          Вага
          0,01208  кг
          Ширина
          3  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20087 6

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів ​

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            * Обов'язкове для заповнення поле
            *
            *

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.