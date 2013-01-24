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Ультралегкі, надзвичайно витончені
Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультралегкі, надзвичайно витончені
Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги
Ультралегкі, надзвичайно витончені
Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультралегкі, надзвичайно витончені
Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги
Гарнітура для комп’ютерних ігор
Усього:
Унікальна конструкція дуги на голову забезпечує персоналізовану та комфортну фіксацію. Крім можливості налаштування висоти, вона гарантує тривале комфортне носіння.
Легка накладна конструкція, регульована дуга на голову та м’які амбушури забезпечують оптимальну фіксацію та тривале зручне носіння.
40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення звуку без спотворення.
Акустичну конструкцію закритого типу спеціально створено для усунення небажаного витоку звуку та збереження його деталей.
Чашки із матеріалу з відчуттям прохолоди можна нахилити для максимального комфорту.
40-мм неодимові динаміки забезпечують динамічні, потужні низькі частоти та чіткий звук. Дизайн закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, що дозволяє насолоджуватися усіма деталями та поринути у гру.
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