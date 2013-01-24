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    Гарнітура для комп’ютерних ігор

    TAGH401BL/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ігри з кращим ефектом занурення Ігри з кращим ефектом занурення Ігри з кращим ефектом занурення
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      Гарнітура для комп’ютерних ігор

      TAGH401BL/00
      Загальна оцінка / 5

      Ігри з кращим ефектом занурення

      Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги

      Гарнітура для комп’ютерних ігор

      Ігри з кращим ефектом занурення

      Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги

      Ігри з кращим ефектом занурення

      Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги

      Гарнітура для комп’ютерних ігор

      Ігри з кращим ефектом занурення

      Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура для комп’ютерних ігор

        Усього:

        Ігри з кращим ефектом занурення

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Компактне складання кількома способами
        Регульована головна стяжка для тривалого комфортного носіння

        Регульована головна стяжка для тривалого комфортного носіння

        Унікальна конструкція дуги на голову забезпечує персоналізовану та комфортну фіксацію. Крім можливості налаштування висоти, вона гарантує тривале комфортне носіння.

        Легка накладна конструкція для тривалого комфортного носіння

        Легка накладна конструкція для тривалого комфортного носіння

        Легка накладна конструкція, регульована дуга на голову та м’які амбушури забезпечують оптимальну фіксацію та тривале зручне носіння.

        Регулювання гучності ігор і перемикач звуку мікрофона

        Регулювання гучності ігор і перемикач звуку мікрофона

        Інтегрований дистанційний контролер дозволяє регулювати гучність динаміків і вимикати звук мікрофона за допомогою «однієї кнопки», що зручно для командної гри на комп’ютері та онлайн-зустрічі.

        Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

        Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

        Чашки із матеріалу з відчуттям прохолоди забезпечують максимальний комфорт

        Чашки із матеріалу з відчуттям прохолоди можна нахилити для максимального комфорту.

        Перемикач між Dirac HD та 3D-звуком для підсилення ефекту музики

        Професійна та авторитетна технологія Dirac HD/3D-звуку забезпечує драматичне оновлення якості звуку з точним просторовим позиціонуванням, природним і прозорим звуком.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Чутливість
          102 дБ
          Тип
          динамічний
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          2,5

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Перемикач звуку
          Так

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          Короткий посібник

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Дуга на голову

        • Розміри виробу

          Вага
          0,25  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          24  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          7,5  см
          Вага брутто
          0,45  кг
          Вага нетто
          0,25  кг
          Вага тари
          0,2  кг
          Код EAN
          48 95229 11928 4

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          53  см
          Ширина
          44,5  см
          Висота
          54,2  см
          Вага брутто
          14,46  кг
          Вага нетто
          6  кг
          Вага тари
          8,46  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11928 1

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          25  см
          Ширина
          21,2  см
          Висота
          24,5  см
          Вага брутто
          1,59  кг
          Вага нетто
          0,75  кг
          Вага тари
          0,84  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11928 8

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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