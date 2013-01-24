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Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Це ваш час
Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги
Це ваш час
Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Це ваш час
Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги
Стереонавушники
Ціна магазину Philips
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Ці дротові накладні навушники забезпечують комфортне прослуховування стільки часу, скільки потрібно. Потужні 40-мм динаміки забезпечують чіткий звук. Накладна конструкція гарантує хорошу пасивну ізоляцію шумів; інші не будуть чути, що ви слухаєте.
М’яка регульована дуга на голову підходить для будь-якої голови, а м’які амбушури чудові для тривалого прослуховування. Батареї немає, тому немає обмеження щодо часу відтворення. Ідеальний варіант, якщо ви захоплюєтеся останніми подкастами.
2-м кабель для навушників ідеально підходить для під’єднання до ноутбука чи планшета. Якщо ви в дорозі, цей кабель дозволяє безпечно тримати пристрій у сумці чи кишені під час прослуховування у режимі «вільні руки».
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