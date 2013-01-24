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    Стереонавушники

    TAH2005BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Це ваш час Це ваш час Це ваш час
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      Стереонавушники

      TAH2005BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Це ваш час

      Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги

      Стереонавушники

      Це ваш час

      Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги

      Це ваш час

      Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги

      Стереонавушники

      Це ваш час

      Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв. Переглянути усі переваги

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        Стереонавушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Це ваш час

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Легка дуга на голову

        Вмикайте власну музику

        Ці дротові накладні навушники забезпечують комфортне прослуховування стільки часу, скільки потрібно. Потужні 40-мм динаміки забезпечують чіткий звук. Накладна конструкція гарантує хорошу пасивну ізоляцію шумів; інші не будуть чути, що ви слухаєте.

        Легкість на весь день. Щоденний комфорт

        М’яка регульована дуга на голову підходить для будь-якої голови, а м’які амбушури чудові для тривалого прослуховування. Батареї немає, тому немає обмеження щодо часу відтворення. Ідеальний варіант, якщо ви захоплюєтеся останніми подкастами.

        Під’єднання до улюблених пристроїв

        2-м кабель для навушників ідеально підходить для під’єднання до ноутбука чи планшета. Якщо ви в дорозі, цей кабель дозволяє безпечно тримати пристрій у сумці чи кишені під час прослуховування у режимі «вільні руки».

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Ферит
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Чутливість
          80 дБ
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Максимальна вхідна потужність
          50 мВт

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          2 м
          Конектор
          3,5 мм

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          3,5–6,3  мм

        • Розміри упаковки

          Глибина
          8  см
          Код EAN
          48 95229 10998 8
          Вага брутто
          0,28  кг
          Висота
          22,8  см
          Вага нетто
          0,185  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,095  кг
          Ширина
          17  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,06  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10998 5
          Висота
          23,6  см
          Довжина
          27,2  см
          Вага нетто
          0,555  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          19,2  см
          Вага тари
          0,505  кг

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          16,5x7,45x18,5 см
          Вага
          0,185  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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