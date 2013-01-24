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    Бездротові накладні навушники

    TAH4205WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте ці низькі частоти Відчуйте ці низькі частоти Відчуйте ці низькі частоти
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      Bluetooth

      Бездротові накладні навушники

      TAH4205WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

      Бездротові накладні навушники

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

      Бездротові накладні навушники

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

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        Бездротові накладні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Відчуйте ці низькі частоти

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Bluetooth®

        Кнопка підсилення низьких частот. Потужніші баси одним натисненням

        Ці накладні навушники мають потужні 32-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот, і Ви миттєво відчуєте різницю.

        29 годин відтворення. Заряджання через USB-C

        Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом 4 годин.

        Легка, регульована м’яка дуга на голову

        Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

        Плаский складаний дизайн для легкого зберігання

        Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

        Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Компактна складана конструкція для легкої портативності

        Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час очікування
          166 год.
          Час розмови
          21 год.
          Тривалість відтворення музики
          29  год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Покращення звуку
          Пониження шумів
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Чутливість
          110  дБ
          Мембрана
          ПЕТ
          Тип
          динамічний

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          21,2  см
          Ширина
          17  см
          Висота
          24  см
          Вага брутто
          1,04  кг
          Вага нетто
          0,5415  кг
          Вага тари
          0,4985  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11028 8

        • Розміри виробу

          Висота
          18,5  см
          Ширина
          16,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,15  кг

        • Розміри упаковки

          Висота
          22,5  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          5  см
          Вага брутто
          0,29  кг
          Вага нетто
          0,1805  кг
          Вага тари
          0,1095  кг
          Код EAN
          48 95229 11028 1

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