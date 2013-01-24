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    Бездротові навушники

    TAH5205BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти Ось і низькі частоти
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      Bluetooth

      Бездротові навушники

      TAH5205BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Ось і низькі частоти

      Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Усього:

        Ось і низькі частоти

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Bluetooth®
        • Компактне складання
        Потужні 40-мм неодимові динаміки. Кнопка підсилення низьких частот BASS.

        Потужні 40-мм неодимові динаміки. Кнопка підсилення низьких частот BASS.

        Ці накладні навушники мають потужні 40-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS, і ви миттєво відчуєте різницю.

        29 годин відтворення. Заряджання через USB-C.

        29 годин відтворення. Заряджання через USB-C.

        Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом наступних 4 годин. Знімний інтегрований кабель дозволяє також під’єднувати ці навушники дротовим способом.

        Легка, регульована м’яка дуга на голову.

        Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

        Компактна складана конструкція для легкого зберігання.

        Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          3,5-мм аудіокабель
          Так
          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Тривалість відтворення музики
          29  год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Чутливість
          90 дБ (1 кГц)

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          21,2  см
          Ширина
          18,5  см
          Висота
          26,5  см
          Вага брутто
          1,5  кг
          Вага нетто
          0,69  кг
          Вага тари
          0,81  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10971 8

        • Розміри виробу

          Висота
          19,5  см
          Ширина
          18,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,21  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          24  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          5,5  см
          Вага брутто
          0,37  кг
          Вага нетто
          0,23  кг
          Вага тари
          0,14  кг
          Код EAN
          48 95229 10971 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20092 0

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