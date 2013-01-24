Ось і низькі частоти
Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ось і низькі частоти
Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги
Ось і низькі частоти
Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ось і низькі частоти
Одягніть їх на вуха та відчуйте низькі частоти вповні! Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот BASS для насиченіших басів одним натисненням. Насолоджуйтеся тривалим часом відтворення до 29 годин, швидким заряджанням і надійним з’єднанням Bluetooth. Ви не пропустите жодного ритму. Переглянути усі переваги
Ці накладні навушники мають потужні 40-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS, і ви миттєво відчуєте різницю.
Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом наступних 4 годин. Знімний інтегрований кабель дозволяє також під’єднувати ці навушники дротовим способом.
Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.
Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.
Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.
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