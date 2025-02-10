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TAK4200MP/00
Безпечні, яскраві та зручні для подорожей
Діти неодмінно полюблять ці навушники з барвистими світлодіодами на вушних чашках і веселою функцією бездротової передачі аудіо. Вони мають обмежену гучність для маленьких вушок, а спеціальний режим для подорожей дозволяє дітям безпечно слухати навіть у більш шумному середовищі.Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дитячі бездротові накладні навушники
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Ці навушники, спеціально розроблені як особливо безпечні для юних вух, мають обмеження гучності до 75 дБ для прослуховування вдома або під час навчання. У разі прослуховування в більш шумному середовищі поза домом батьки можуть використовувати додаток Philips Headphones, щоб встановити обмеження гучності в режимі подорожі на рівні 85 дБ.
Великі круглі кнопки керування на нижній частині навушників полегшують користування для дітей, а менші чашки з м’якими амбушурами роблять їх зручними для носіння. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.
Якщо у друзів вашої дитини також є навушники Philips K4200, вони можуть у бездротовий спосіб з’єднати навушники та слухати однаковий контент. Одну пару навушників слід під’єднати до смарт-пристрою, з якого лунає аудіо, після чого обом друзям потрібно чотири рази натиснути багатофункціональну кнопку, щоб увійти в режим спільного прослуховування.
Кольорові світлодіоди в чашках навушників поєднуються з різнокольоровим дизайном цих навушників, щоб вигідно виділити їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати так, щоб вони світилися різними кольорами: чудова ідея для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.
Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.
За допомогою нашого додатка можна встановити обмеження на час дозвілля, щоб діти не слухали контент занадто довго. Або ж у додатку можна перемикнути ці навушники зі стандартного режиму, де гучність обмежено до 75 дБ, на режим подорожі із гучністю до 85 дБ*.
Від розваг на вихідних до домашніх завдань – ці навушники забезпечують до 45 годин роботи від повного заряду (який триває 2 години через кабель USB-C, що входить до комплекту). Спеціальна кнопка BT на навушниках полегшує спарення пристроїв, а багатоточкове з’єднання дозволяє під’єднувати навушники до кількох пристроїв одночасно.
Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.
Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 32-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Що б діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.
Ці навушники виготовлено з перероблених матеріалів, а наша упаковка без вмісту пластику містить перероблений картон, сертифікований FSC, і чорнило на соєвій основі.
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Конструкція
Телекомунікації
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