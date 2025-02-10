Міцні, довговічні та складані

Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.