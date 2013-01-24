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Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Уперед!
Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги
Уперед!
Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Уперед!
Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Усього:
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
Ці дротові дитячі накладні навушники можна скласти всередину, утворивши компактну конструкцію. Це чудово підійде, коли їх потрібно покласти у кишеню куртки чи сумку.
М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.
1,2-м аудіокабель має просте інтегроване дистанційне керування із вбудованим мікрофоном. Діти можуть призупиняти музику чи відповідати на виклик – усе це, не торкаючись смартфону.
Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
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