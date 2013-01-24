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    Навушники з мікрофоном

    TAKH101PK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Уперед! Уперед! Уперед!
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      Навушники з мікрофоном

      TAKH101PK/00
      Загальна оцінка / 5

      Уперед!

      Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники з мікрофоном

      Уперед!

      Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги

      Уперед!

      Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники з мікрофоном

      Уперед!

      Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

        Усього:

        Уперед!

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        32-мм акустичні динаміки. Чіткий звук

        Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

        Конструкція для компактного складання. Легке зберігання

        Ці дротові дитячі накладні навушники можна скласти всередину, утворивши компактну конструкцію. Це чудово підійде, коли їх потрібно покласти у кишеню куртки чи сумку.

        Легкі, комфортні амбушури. Ідеально підійдуть для маленьких вух

        М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.

        Просте інтегроване дистанційне керування. Легке керування музикою та викликами

        1,2-м аудіокабель має просте інтегроване дистанційне керування із вбудованим мікрофоном. Діти можуть призупиняти музику чи відповідати на виклик – усе це, не торкаючись смартфону.

        Обмеження гучності до 85 дБ

        Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Мембрана
          ПЕТ
          Чутливість
          95 дБ
          Тип
          динамічний

        • Зручність

          Керування викликами
          Відповідь на виклик/завершення виклику

        • Конструкція

          Колір
          Рожевий

        • Розміри виробу

          Висота
          16  см
          Ширина
          15  см
          Глибина
          7,3  см
          Довжина кабелю
          0  см
          Вага
          0,111  кг

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Висота
          20  см
          Ширина
          17  см
          Глибина
          8,5  см
          Вага брутто
          0,24  кг
          Вага нетто
          0,111  кг
          Вага тари
          0,129  кг
          Код EAN
          48 95229 10092 3

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          28,6  см
          Ширина
          19,3  см
          Висота
          23,5  см
          Вага брутто
          0,944  кг
          Вага нетто
          0,333  кг
          Вага тари
          0,611  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10092 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20043 2D

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