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Дозвольте дітям весело проводити час із накладними навушниками, з допомогою яких вони можуть виділитися. Ці навушники мають обмеження гучності до 85 дБ та є достатньо міцними, щоб їх носити в портфелі. Діти можуть прикрасити амбушури наклейками або власними витворами! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Робіть свою справу
Дозвольте дітям весело проводити час із накладними навушниками, з допомогою яких вони можуть виділитися. Ці навушники мають обмеження гучності до 85 дБ та є достатньо міцними, щоб їх носити в портфелі. Діти можуть прикрасити амбушури наклейками або власними витворами! Переглянути усі переваги
Робіть свою справу
Дозвольте дітям весело проводити час із накладними навушниками, з допомогою яких вони можуть виділитися. Ці навушники мають обмеження гучності до 85 дБ та є достатньо міцними, щоб їх носити в портфелі. Діти можуть прикрасити амбушури наклейками або власними витворами! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Робіть свою справу
Дозвольте дітям весело проводити час із накладними навушниками, з допомогою яких вони можуть виділитися. Ці навушники мають обмеження гучності до 85 дБ та є достатньо міцними, щоб їх носити в портфелі. Діти можуть прикрасити амбушури наклейками або власними витворами! Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
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Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
Діти можуть персоналізувати ці навушники за допомогою наклейок або навіть своїх власних витворів. Прозоре зовнішнє покриття амбушура відкривається, щоб усередину можна було покласти малюнок. Три набори наклейок та карток із графікою входять у комплект навушників.
Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.
Міцну гнучку дугу на голову легко налаштувати, вона достатньо міцна і витримає носіння в наплічнику чи падіння на підлогу. Її можна навіть сильно вигнути і не зламати. Що б діти не виробляли, їхні навушники залишаться цілими.
М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.
1,2-м аудіокабель має просте інтегроване дистанційне керування із вбудованим мікрофоном. Діти можуть призупиняти музику чи відповідати на виклик – усе це, не торкаючись смартфону.
Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
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