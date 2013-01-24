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Сяйте, як зірка
Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сяйте, як зірка
Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги
Сяйте, як зірка
Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сяйте, як зірка
Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники
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Від легких швидких прогулянок до перегляду екрана протягом тижня – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники. Вони отримають 20 годин відтворення після одного заряджання – а цього достатньо для розваг протягом кількох днів чи довше.
Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.
У комплекті навіть набір наклейок, тому діти можуть прикрасити ці навушники, як їм сподобається!
Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.
Міцну гнучку дугу на голову легко налаштувати, вона достатньо міцна і витримає носіння в наплічнику чи падіння на підлогу. Її можна навіть сильно вигнути і не зламати. Що б діти не виробляли, їхні навушники залишаться цілими.
Амбушури мають світлодіодні панелі, які світяться, що додає штрихів модному стилю. В наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.
Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.
Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
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