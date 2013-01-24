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    Бездротові навушники

    TAKH402PK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Сяйте, як зірка Сяйте, як зірка Сяйте, як зірка
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      Бездротові навушники

      TAKH402PK/00
      Загальна оцінка / 5

      Сяйте, як зірка

      Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Сяйте, як зірка

      Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

      Сяйте, як зірка

      Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Сяйте, як зірка

      Дозвольте дітям веселитися з модними накладними навушниками, що світяться. Ці міцні бездротові навушники мають обмеження гучності до 85 дБ. Світлодіодна панель на амбушурі дозволяє дітям покращити свій стиль завдяки кольоровому підсвічуванню. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Усього:

        Сяйте, як зірка

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури

        20 годин відтворення. Жодних дротів, жодного заплутування

        Від легких швидких прогулянок до перегляду екрана протягом тижня – дітям сподобаються ці бездротові накладні навушники. Вони отримають 20 годин відтворення після одного заряджання – а цього достатньо для розваг протягом кількох днів чи довше.

        32-мм акустичні динаміки. Чіткий звук

        Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

        Комфортні амбушури і м’яка дуга на голову. Ідеальні для маленьких вух

        М’які амбушури та м’яка дуга на голову забезпечують відчуття комфорту, коли діти слухають музику чи дивляться улюблені канали на YouTube.

        Амбушури можна персоналізувати. Наклейки в комплекті

        У комплекті навіть набір наклейок, тому діти можуть прикрасити ці навушники, як їм сподобається!

        Конструкція для плаского і компактного складання. Легке зберігання

        Ці бездротові дитячі накладні навушники мають розумну конструкцію, що складається в двох напрямках. Їх можна пласко скласти, щоб зберігати в шухляді у спальні. Або ж їх можна скласти пласко і всередину, щоб створити компактну конструкцію, яка поміститься в кишені куртки чи сумки.

        Гнучка і регульована дуга на голову. Можна повертати і згинати

        Міцну гнучку дугу на голову легко налаштувати, вона достатньо міцна і витримає носіння в наплічнику чи падіння на підлогу. Її можна навіть сильно вигнути і не зламати. Що б діти не виробляли, їхні навушники залишаться цілими.

        Панелі зі світлодіодним підсвічуванням на амбушурах

        Амбушури мають світлодіодні панелі, які світяться, що додає штрихів модному стилю. В наявності чотири варіанти на вибір: червоне світло, зелене світло, блакитне світло або поєднання трьох кольорів! Просто натискайте кнопку на амбушурі, щоб перемикати між варіантами підсвічування.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

        Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Зручне кнопкове керування

        Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.

        Обмеження гучності до 85 дБ

        Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленими мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Мембрана
          ПЕТ
          Чутливість
          95 дБ
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10 м  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час очікування
          800 годин
          Час розмови
          20 годин
          Тривалість відтворення музики
          20  год.

        • Конструкція

          Колір
          Рожевий

        • Розміри виробу

          Висота
          16  см
          Ширина
          3,5  см
          Глибина
          15  см
          Вага
          0,114  кг

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Висота
          20  см
          Ширина
          17  см
          Глибина
          4,5  см
          Вага брутто
          0,215  кг
          Вага нетто
          0,123  кг
          Вага тари
          0,092  кг
          Код EAN
          48 95229 10094 7

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          23,5  см
          Ширина
          19,6  см
          Висота
          16,1  см
          Вага брутто
          0,796  кг
          Вага нетто
          0,369  кг
          Вага тари
          0,427  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10094 4

        • UPC

          UPC
          8 40063 20039 5

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