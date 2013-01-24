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Завжди поруч. Без жодних перешкод
Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди поруч. Без жодних перешкод
Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги
Завжди поруч. Без жодних перешкод
Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди поруч. Без жодних перешкод
Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги
Бездрот. навушники-вкладиші з аудіо високої чіткості
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Незалежно від того, чим сповнений ваш день, ці бездротові навушники-вкладиші продовжують працювати. Заряджання триває лише 2 години і забезпечує 14 годин відтворення. Якщо потрібно більше потужності, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.
Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.
Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.
Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.
Ці бездротові навушники готові до спарення відразу після увімкнення Bluetooth. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
Тонка шийна дуга зручно розміщується за шиєю.
Три розміри взаємозамінних гумових вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі кінці у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.
Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону: просто запитуйте в Google Помічника. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Якщо потрібно більше заряду, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.
Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують відтворення насичених низьких частот і чіткі частоти середнього діапазону
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