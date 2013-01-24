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UpBeat

Справді бездротові навушники-вкладиші

TAT3215WT/00
Загальна оцінка / 5
  • Ваші звуки. Ваші рухи. Ваші звуки. Ваші рухи. Ваші звуки. Ваші рухи.
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    UpBeat Справді бездротові навушники-вкладиші

    TAT3215WT/00
    Загальна оцінка / 5

    Ваші звуки. Ваші рухи.

    Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.

    UpBeat Справді бездротові навушники-вкладиші

    Ваші звуки. Ваші рухи.

    Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.

    Ваші звуки. Ваші рухи.

    Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.

    UpBeat Справді бездротові навушники-вкладиші

    Ваші звуки. Ваші рухи.

    Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.

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      Ваші звуки. Ваші рухи.

      Захист від бризок і поту IPX4

      Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що Ви потрапите під дощ.

      Портативний зарядний футляр USB-C. Отримайте до 24 годин відтворення

      Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 18 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує 1 год. відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

      Режим моно. Перемикайте музику між навушниками-вкладишами

      Потрібно відповісти на виклик, коли навушники розряджаються? Розмовляйте довше, використовуючи один навушник-вкладиш, поки інший заряджається. Мікрофон автоматично призначається навушнику-вкладишу, який Ви використовуєте, і Ви можете просто поміняти їх за потреби.

      Надійна, комфортна фіксація

      6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і Ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні кришки вушних вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі.

      Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

      Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи багатофункціональну кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити одним натисненням кнопки. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння забезпечує чіткий звук під час телефонної розмови.

      Легко активуйте голосовий помічник смартфону

      Вмикайте голосовий помічник на телефоні, не торкаючись його. Попросіть Siri чи Google Помічника відтворити музику, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

      Навушники готові до спарення відразу після того, як Ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Чутливість
        90  дБ
        Мембрана
        ПЕТ

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Керування викликами
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        USB-кабель (тип A–тип C)

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Розміри виробу

        Висота
        4.2  см
        Ширина
        3,6  см
        Глибина
        6,5  см
        Висота
        1,7  дюймів
        Ширина
        1,4  дюймів
        Глибина
        2,6  дюймів
        Вага
        0,049  кг
        Вага
        0,108  фнт.

      • Розміри упаковки

        Висота
        17  см
        Ширина
        9,5  см
        Глибина
        4  см
        Висота
        6,7  дюймів
        Ширина
        3,7  дюймів
        Глибина
        1,6  дюймів
        Вага брутто
        0,139  кг
        Вага нетто
        0,049  кг
        Вага тари
        0,09  кг
        Вага брутто
        0,306  фнт.
        Вага нетто
        0,108  фнт.
        Вага тари
        0,198  фнт.
        Код EAN
        48 95229 11015 1

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        37,5  см
        Ширина
        27,5  см
        Висота
        24,5  см
        Довжина
        14,8  дюймів
        Ширина
        10,8  дюймів
        Висота
        9,6  дюймів
        Вага брутто
        4,231  кг
        Вага нетто
        1,176  кг
        Вага тари
        3,055  кг
        Вага брутто
        9,328  фнт.
        Вага нетто
        2,593  фнт.
        Вага тари
        6,735  фнт.
        Код GTIN
        1 48 95229 11015 8

      • Внутрішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        17,8  см
        Ширина
        12,8  см
        Висота
        10,4  см
        Довжина
        7,0  дюймів
        Ширина
        5.0  дюймів
        Висота
        4,1  дюймів
        Вага брутто
        0,507  кг
        Вага нетто
        0,147  кг
        Вага тари
        0,36  кг
        Вага брутто
        1,118  фнт.
        Вага нетто
        0,324  фнт.
        Вага тари
        0,794  фнт.
        Код GTIN
        2 48 95229 11015 5

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