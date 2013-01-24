Ваші звуки. Ваші рухи.
Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваші звуки. Ваші рухи.
Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.
Ваші звуки. Ваші рухи.
Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваші звуки. Ваші рухи.
Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається.
Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що Ви потрапите під дощ.
Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 18 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує 1 год. відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.
Потрібно відповісти на виклик, коли навушники розряджаються? Розмовляйте довше, використовуючи один навушник-вкладиш, поки інший заряджається. Мікрофон автоматично призначається навушнику-вкладишу, який Ви використовуєте, і Ви можете просто поміняти їх за потреби.
6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і Ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні кришки вушних вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі.
Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи багатофункціональну кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити одним натисненням кнопки. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння забезпечує чіткий звук під час телефонної розмови.
Вмикайте голосовий помічник на телефоні, не торкаючись його. Попросіть Siri чи Google Помічника відтворити музику, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.
Навушники готові до спарення відразу після того, як Ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.
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