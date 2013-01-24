  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    NULL

    Навушники з мікрофоном

    TAUH201BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Це Ваш час Це Ваш час Це Ваш час
      -{discount-value}

      NULL Навушники з мікрофоном

      TAUH201BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Це Ваш час

      Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

      NULL Навушники з мікрофоном

      Це Ваш час

      Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

      Це Ваш час

      Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

      NULL Навушники з мікрофоном

      Це Ваш час

      Створюйте власний простір. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні низькі частоти. Дуга на голову така легка, що ви її майже не відчуваєте. Плаский кабель запобігає сплутуванню. Амбушури м’які, їх можна компактно скласти, щоб узяти зі собою. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Накладні – накладні навушники

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        NULL

        NULL

        Навушники з мікрофоном

        Усього:

        Це Ваш час

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Компактне складання

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        32-мм неодимові акустичні динаміки. Чіткий звук. Потужні низькі частоти.

        32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку, коли ви хочете поговорити.

        Пласка складана конструкція для легкого зберігання у кишені чи сумці.

        Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.

        Інтегроване дистанційне керування. Легко перемикайте між музикою та викликами.

        Інтегроване дистанційне керування дозволяє легко прийняти виклик чи призупинити відтворення музики – усе це, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння зберігає чіткість звуку під час розмов.

        Легка регульована дуга на голову.

        Ці бездротові накладні навушники важать лише 195 г і дозволяють відтворювати музику зі справжнім комфортом.

        М’які амбушури можна нахилити для максимального комфорту

        М’які, дихаючі амбушури гарантують комфорт протягом тривалого прослуховування.

        Компактна складана конструкція для легкої портативності

        Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Чутливість
          102 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм

        • Під'єднання

          Тип кабелю
          мідь
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,928  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10052 4
          Висота
          24  см
          Довжина
          21,2  см
          Вага нетто
          0,4263  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,5017  кг
          Ширина
          16,5  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          4,8  см
          Код EAN
          48 95229 10052 7
          Вага брутто
          0,247  кг
          Висота
          22,5  см
          Вага нетто
          0,1421  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,1049  кг
          Ширина
          19,5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Розміри виробу

          Глибина
          4  см
          Висота
          18,5  см
          Вага
          0,142  кг
          Ширина
          13,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20029 6

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів ​

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            * Обов'язкове для заповнення поле
            *
            *

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію