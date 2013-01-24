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    Бездротові навушники

    TAUH202WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Вмикайте власну музику Вмикайте власну музику Вмикайте власну музику
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      Bluetooth

      NULL Бездротові навушники

      TAUH202WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Вмикайте власну музику

      Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги

      NULL Бездротові навушники

      Вмикайте власну музику

      Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги

      Вмикайте власну музику

      Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги

      NULL Бездротові навушники

      Вмикайте власну музику

      Феноменальні списки відтворення. Найновіші подкасти. Ці бездротові накладні навушники забезпечують чіткий звук та потужні баси. Дуга на голову така легка, що Ви її майже не відчуваєте, а амбушури можна компактно скласти. Ви отримуєте 11 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Усього:

        Вмикайте власну музику

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Bluetooth®
        • Компактне складання

        15 годин відтворення. Достатньо на цілий день. Або ніч.

        Ви отримаєте 15 годин відтворення, а 32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чітке звучання і потужні баси. Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.

        2–3 години заряджання.

        Повний цикл заряджання триває від двох до трьох годин.

        32-мм неодимові акустичні динаміки. Чіткий звук. Потужні низькі частоти.

        32-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Пласка складана конструкція для легкого зберігання у кишені чи сумці

        Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Легко керуйте музикою та викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити, просто натиснувши кнопку.

        М’які амбушури можна нахилити для максимального комфорту

        М’які, дихаючі амбушури гарантують комфорт протягом тривалого прослуховування.

        Компактна складана конструкція для легкого зберігання у кишені чи сумці

        Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Мембрана
          ПЕТ
          Чутливість
          102 дБ
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4.2
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час очікування
          160 годин
          Час розмови
          10 годин
          Тривалість відтворення музики
          15  год

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          16,5x4x18,5 см
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          19,5x4,8x22,5  см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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