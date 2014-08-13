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Більше не доступний
WAC3500D/12
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
pawcio78
13/08/2014
Polska
Bardzo funkcjonalny
Sprzęt posiadam ponad 5 lat i po niedawnej standardowej wymianie kondensatorów w zasilaczu urządzenie działa nadal bez zarzutu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium WAC3500D Bezprzewodowe centrum muzyczne
Так, я рекомендую цей продукт
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