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    Пакет

    XD8122/10
    Загальна оцінка / 5
    • Найпотужніший мішковий пилосос Philips Найпотужніший мішковий пилосос Philips Найпотужніший мішковий пилосос Philips
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      Пакет

      XD8122/10
      Загальна оцінка / 5

      Найпотужніший мішковий пилосос Philips

      Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги

      Пакет

      Найпотужніший мішковий пилосос Philips

      Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги

      Найпотужніший мішковий пилосос Philips

      Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги

      Пакет

      Найпотужніший мішковий пилосос Philips

      Насолоджуйтеся бездоганно чистою підлогою з мішковим пилососом Philips зі світлодіодами серії 8000. Насадка зі світлодіодами TriActive+ із сучасною технологією підсвічування виявляє дрібний пил, а двигун потужністю 900 Вт швидко його видаляє. Переглянути усі переваги

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        Найпотужніший мішковий пилосос Philips

        Насадка зі світлодіодами TriActive+ виявляє пил для ретельного прибирання

        • 900 Вт і захоплення 99,9% пилу
        • Насадка зі світлодіодами TriActive+
        • Рівень фільтрації HEPA 13*
        • Зроблено в ЄС та екологічно безпечно

        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Видаляйте пил швидко та ефективно завдяки двигуну потужністю 900 Вт із частотою обертання понад 50 000 об/хв.

        Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

        Відчуйте неймовірну ефективність прибирання завдяки поєднанню високої потужності всмоктування та насадки TriActive+LED. Разом вони видаляють 99,9% дрібного пилу**.

        Найефективніший HEPA-фільтр уловлює >99,99%* часток

        Насолоджуйтеся кращою якістю повітря вдома завдяки нашому HEPA-фільтру та сертифікованій відповідно до ECARF конструкції. Фільтр вловлює в контейнер >99,99%* пилку, шерсті домашніх тварин, пилових кліщів та інших дрібних часток пилу, створюючи здоровіше середовище для людей з алергією.

        Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

        Пилососьте в різних кімнатах без від’єднання пилососу від мережі за допомогою наддовгого 12-метрового кабелю.

        Зроблено в ЄС та екологічно безпечно

        Насолоджуйтесь високоякісним європейським дизайном та конструкцією, що відповідає стандартам сталого розвитку. Наш пилосос на 40% складається з переробленого пластику й має безкоштовну дворічну гарантію.

        Насадка зі світлодіодами TriActive+ виявляє прихований пил для ретельного прибирання

        Не пропустіть жодної плями з насадкою зі світлодіодами TriActive+. Світлодіодні ліхтарі спереду світять прямо перед вами, миттєво виявляючи пил, який ви інакше не побачили б. Датчик автоматично вмикає світлодіодні ліхтарі, коли насадка використовується, а потім і вимикає їх. У комплекті 3 батарейки типу АА.

        Передова технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

        Унікальна конструкція пилозбірника максимально збільшує ємність і потік повітря завдяки мішку для пилу, який не забивається, що забезпечує високу потужність всмоктування до заповнення мішка для пилу.

        Легкі мішки з тривалим строком служби поміщаються у великий пилозбірник на 4 л

        Великий 4-літровий пилозбірник та універсальні мішки із тривалим терміном експлуатації забезпечують оптимальну потужність всмоктування до заповнення мішка і безпроблемне видалення пилу завдяки герметичній конструкції.

        Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

        Функція регулювання потужності дозволяє легко налаштувати силу всмоктування для різних типів прибирання – від твердої підлоги до м’яких меблів. Ви також побачите індикатор, коли мішок для пилу буде заповнений.

        Вбудована м’яка щітка та насадка для меблів

        Вбудована м’яка щітка розташована на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці. Насадку для меблів створено для найкращого чищення м’яких меблів, наприклад подушок і диванів, а також видалення шерсті тварин.

        Технічні характеристики

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Вбудована м’яка щітка
          • Насадка для меблів
          Стандартна насадка
          TriActive LED
          Мішки для пилу в комплекті
          1 мішок s-bag

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Ш x В)
          470 x 320 x 280 мм
          Вага виробу
          5,4 кг

        • Екологічність

          Упаковка
          >90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Виріб
          >40% переробленого пластику

        • Практичність

          З’єднання трубки
          ActiveLock
          Радіус дії
          12 м
          Довжина шнура
          9 м
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2 частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Паркувальне положення
          Вертикальне та горизонтальне

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          899 Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          900 Вт
          Рівень потужності звуку
          67–75 дБ

        • Конструкція

          Колір
          Насичений чорний

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag Classic Long Performance
          Місткість мішка для пилу
          4 л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          HEPA: фільтрує >99,99% пилу
          Фільтр двигуна
          Довічний мікрофільтр, який можна мити

        • Безпека

          Індикатор заповнення
          Так
          Вимкнення при перегріванні
          Так

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            • * Рівень фільтрації перевірено відповідно до EN60312-1-2023. Розмір частинок коливається в діапазоні 0,3–10 мкм.
            • **Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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