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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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Змінний фільтр XV1210/01 Змінний фільтр
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XV1210/01
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Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 1000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік.
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