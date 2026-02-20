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Змінний фільтр XV1210/01 Змінний фільтр

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XV1210/01

Змінний фільтр XV1210/01 Змінний фільтр

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Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 1000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік.

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  • 27 September 2026

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