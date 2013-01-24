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З пилососа для вологого прибирання Philips може виходити більше води, ніж зазвичай, із кількох причин. Нижче можна дізнатися про можливі причини та їх вирішення.
Тримайте резервуар для води пилососа для вологого прибирання Philips таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, то вода в резервуарі може швидко витікати через стрічку для змочування на дні резервуара для води.
Наповнивши резервуар для води, закрийте кришку.
Перевірте стрічку та її правильне встановлення на нижній пластині резервуара для води миючого пилососа Philips.
Якщо подані вище рішення не допомагають вирішити вашу проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.