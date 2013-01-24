Тримайте резервуар для води пилососа для вологого прибирання Philips таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, то вода в резервуарі може швидко витікати через стрічку для змочування на дні резервуара для води.