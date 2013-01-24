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    Резервуар для води миючого пилососа Philips протікає

    Резервуар для води пилососа для вологого прибирання Philips може протікати з кількох причин:

    Резервуар для води знаходиться в неправильному положенні

    Тримайте резервуар для води таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, вода може швидко витікати через стрічку для змочування.

    Кришка резервуара для води не закрита належним чином

    Наповнивши резервуар для води, закрийте кришку.

    Неправильно встановлено стрчку в нижній частині резервуара для води

    Перевірте стрічку та її правильне встановлення на нижній пластині резервуара для води.

    Якщо надані рішення не допоможуть вирішити проблему, зв’яжіться з нами.

    Дно резервуара для води

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