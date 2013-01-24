Тримайте резервуар для води таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, вода може швидко витікати через стрічку для змочування.
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Тримайте резервуар для води таким чином, щоб ганчірка з мікрофібри була спрямована прямо вгору або прямо вниз. Якщо розмістити резервуар для води по-іншому, вода може швидко витікати через стрічку для змочування.
Наповнивши резервуар для води, закрийте кришку.
Перевірте стрічку та її правильне встановлення на нижній пластині резервуара для води.
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