Як під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare?

Щоб під’єднати зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare, потрібно виконати спарення зубної щітки й телефона через Bluetooth. Якщо ви користуєтеся додатком уперше, потрібно спарити зубну щітку. Виконайте вказівки в додатку.



Щойно зубну щітку буде з’єднано з додатком, у разі ввімкнення вона підключиться й синхронізується. Телефон має бути поруч, функцію Bluetooth має бути увімкнено, а додаток відкрито.

