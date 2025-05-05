Умови пошуку

UK
RU
EN
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Як під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare?

    Оновлено 05 May 2025
    Щоб під’єднати зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare, потрібно виконати спарення зубної щітки й телефона через Bluetooth. Якщо ви користуєтеся додатком уперше, потрібно спарити зубну щітку. Виконайте вказівки в додатку.
     
    Щойно зубну щітку буде з’єднано з додатком, у разі ввімкнення вона підключиться й синхронізується. Телефон має бути поруч, функцію Bluetooth має бути увімкнено, а додаток відкрито.
     
    Інформація, наведена вище, також стосується додатка Sonicare for Kids. Щоб дізнатися більше, перегляньте відео.
     
    Відтворити Пауза
    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Шукаєте щось інше?

    Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

    Головна сторінка служби підтримки

    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару, без комісії

    Швидкі посилання:

    Підтримка інтернет-магазину
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips
    Контакти

    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.