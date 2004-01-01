Як чистити зубну щітку Philips Sonicare?

Зніміть насадку для щітки. Сполосніть нижню частину насадки для щітки теплою водою. Сполосніть частину з металевим стрижнем теплою водою. Протріть всю поверхню ручки ганчіркою й обов’язково витріть навколо верхньої частини з ущільненням (навколо металевого вала), кнопки на ручці і нижню частину зубної щітки. Витріть усю поверхню ручки вологою ганчіркою.

Регулярно чистьте зубну щітку та насадки для щітки, щоб покращити їх термін експлуатації та ефективність роботи. Чистьте зубну щітку щоразу після використання, споліскуючи насадку для щітки і щетинки. Витріть ручку вологою ганчіркою.Можна щодня дезінфікувати зубну щітку за допомогою дезінфікуючого блока з УФ-лампою для насадок для щітки Philips Sonicare, який знищує 99% усіх бактерій із насадок.Радимо проводити ретельне чищення щотижня. Просто виконайте наведені нижче прості дії:Ніколи не мийте зубну щітку або будь-які її аксесуари у посудомийній машині. Не проколюйте гумове ущільнення навколо металевого стрижня, оскільки це може призвести до пошкодження водою.