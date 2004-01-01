Регулярно чистьте зубну щітку та насадки для щітки, щоб покращити їх термін експлуатації та ефективність роботи. Чистьте зубну щітку щоразу після використання, споліскуючи насадку для щітки і щетинки. Витріть ручку вологою ганчіркою.
Можна щодня дезінфікувати зубну щітку за допомогою дезінфікуючого блока з УФ-лампою для насадок для щітки Philips Sonicare, який знищує 99% усіх бактерій із насадок.
Радимо проводити ретельне чищення щотижня. Просто виконайте наведені нижче прості дії:
Зніміть насадку для щітки.
Сполосніть нижню частину насадки для щітки теплою водою.
Сполосніть частину з металевим стрижнем теплою водою.
Протріть всю поверхню ручки ганчіркою й обов’язково витріть навколо верхньої частини з ущільненням (навколо металевого вала), кнопки на ручці і нижню частину зубної щітки.
Витріть усю поверхню ручки вологою ганчіркою.
Ніколи не мийте зубну щітку або будь-які її аксесуари у посудомийній машині. Не проколюйте гумове ущільнення навколо металевого стрижня, оскільки це може призвести до пошкодження водою.