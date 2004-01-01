Умови пошуку

UK
RU
EN
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Як чистити зубну щітку Philips Sonicare?

    Оновлено 30 травня 2023 року
    Регулярно чистьте зубну щітку та насадки для щітки, щоб покращити їх термін експлуатації та ефективність роботи. Чистьте зубну щітку щоразу після використання, споліскуючи насадку для щітки і щетинки. Витріть ручку вологою ганчіркою.

    Можна щодня дезінфікувати зубну щітку за допомогою дезінфікуючого блока з УФ-лампою для насадок для щітки Philips Sonicare, який знищує 99% усіх бактерій із насадок. 

    Радимо проводити ретельне чищення щотижня. Просто виконайте наведені нижче прості дії:
     
    1. Зніміть насадку для щітки.
    2. Сполосніть нижню частину насадки для щітки теплою водою.
    3. Сполосніть частину з металевим стрижнем теплою водою.
    4. Протріть всю поверхню ручки ганчіркою й обов’язково витріть навколо верхньої частини з ущільненням (навколо металевого вала), кнопки на ручці і нижню частину зубної щітки. 
    5. Витріть усю поверхню ручки вологою ганчіркою. 

    Ніколи не мийте зубну щітку або будь-які її аксесуари у посудомийній машині. Не проколюйте гумове ущільнення навколо металевого стрижня, оскільки це може призвести до пошкодження водою. 
     
    Відтворити Пауза
    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Шукаєте щось інше?

    Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

    Головна сторінка служби підтримки

    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару, без комісії

    Швидкі посилання:

    Підтримка інтернет-магазину
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips
    Контакти

    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.