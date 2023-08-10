Які функції підтримує моя підключена еспресо кавомашина Saeco?
Оновлено 10 August 2023
Еспресо кавомашини Saeco із вбудованим Wi-Fi з’єднанням можуть підключатися безпосередньо до Інтернету без використання додатка на мобільному пристрої. Ця функція зв’язку відкриває світ нових функціональних можливостей. Регулярне автоматичне оновлення програмного забезпечення забезпечує постійне підвищення продуктивності апарата та покращення безпеки, забезпечуючи нові функції та постійне оновлення даних. Вбудована можливість підключення Wi-Fi допоможе користуватися усіма перевагами пристрою.
Нижче описано найважливіші можливості, які випущені в певній версії ПЗ за датою.
Під’єднавши апарат до мережі Wi-Fi та створивши обліковий запис My Saeco, можна користуватися усіма функціями пристрою на повну.
Наведені нижче послуги можуть змінюватися, а з часом може бути додано нові країни та функцію, тому завжди оновлюйте програмне забезпечення апарата до останньої версії. Оновлення необхідне для захисту конфіденційності та належного функціонування апарата.
Порада щодо автоматично оновлення апарата. Кавомашину потрібно підключити до електромережі та під’єднати до мережі Wi-Fi, увімкнути політику конфіденційності та обліковий запис My Saeco, а також вибрати функція отримання автоматичного оновлення.
Випуск програмного забезпечення V01.02.11 / дата: 10-01-2022
– Отримання персоналізованих рекомендацій На основі машинного навчання та регулярного оновлення програмного забезпечення буде вдосконалюватися ваш досвід користування додатком. Через деякий час (після заварювання приблизно 150 напоїв) апарат починає розпізнавати вашу поведінку, пристосовуватися до неї і починає пропонувати продумані пропозиції, наприклад: створення/додавання до профілю, смакові рекомендації, знайомство з роботою пристрою (млинок, зерна), ритуали приготування кави (на основі назви та улюбленого напою в певний час доби) тощо. Основні переваги: – Надання покрокових інструкцій щодо використання деяких найважливіших функцій. – Натхнення спробувати інші варіанти приготування, ніж ті, які ви зазвичай вибираєте, і нові ритуали приготування кави. – Дозволяє використовувати весь потенціал пристрою для найбільшої насолоди смаком.
Ця функція підтримується в окремих країнах, див. виноску 1:
– Експерименти з особливими сезонними рецептами Функція спеціальних рецептів пропонує регулярне оновлення сезонних рецептів кави, що ідеально підійдуть, коли ви будете в настрої спробувати щось цілком нове. Щоб отримати доступ до функції, достатньо натиснути значок «напої» та вибрати «спеціальні рецепти» в меню. Спеціальні рецепти – це рецепти на основі кави, для яких потрібні додаткові інгредієнти.
Спеціальні рецепти, додані в цьому випуску: o аффогато (із вмістом алкоголю) o еспресо мартіні (із вмістом алкоголю) o бічерін o вершки з лісовим горіхом
Функція спеціальних рецептів підтримується в окремих країнах, див. виноску 1:
Випуск програмного забезпечення V01.01.10 / дата: 20-10-2021
– Використання функції магазину Функція магазину допомагає знайти роздрібного продавця з оптимальною ціною на аксесуари для догляду, які підходять для вашого апарата.
Ця функція підтримується в окремих країнах, див. виноску 2:
– Використання служби поповнення запасів Amazon За допомогою цієї функції можна активувати розумні повторні замовлення Amazon Smart Reorders для замовлення, наприклад, фільтра AquaClean та засобу для видалення накипу, щоб завжди мати їх під рукою й насолоджуватися найкращою кавою, яку може приготувати кавомашина.
Функція поповнення запасів підтримується в окремих країнах, див. виноску 3.