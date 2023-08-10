Підтримка Philips

Які функції підтримує моя підключена еспресо кавомашина Saeco?

Еспресо кавомашини Saeco із вбудованим Wi-Fi з’єднанням можуть підключатися безпосередньо до Інтернету без використання додатка на мобільному пристрої. Ця функція зв’язку відкриває світ нових функціональних можливостей. Регулярне автоматичне оновлення програмного забезпечення забезпечує постійне підвищення продуктивності апарата та покращення безпеки, забезпечуючи нові функції та постійне оновлення даних. Вбудована можливість підключення Wi-Fi допоможе користуватися усіма перевагами пристрою.



Нижче описано найважливіші можливості, які випущені в певній версії ПЗ за датою.



Під’єднавши апарат до мережі Wi-Fi та створивши обліковий запис My Saeco, можна користуватися усіма функціями пристрою на повну.



Наведені нижче послуги можуть змінюватися, а з часом може бути додано нові країни та функцію, тому завжди оновлюйте програмне забезпечення апарата до останньої версії. Оновлення необхідне для захисту конфіденційності та належного функціонування апарата.



Порада щодо автоматично оновлення апарата.

Кавомашину потрібно підключити до електромережі та під’єднати до мережі Wi-Fi, увімкнути політику конфіденційності та обліковий запис My Saeco, а також вибрати функція отримання автоматичного оновлення.

