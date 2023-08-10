Умови пошуку

UK
RU
EN
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Які функції підтримує моя підключена еспресо кавомашина Saeco?

    Оновлено 10 August 2023
    Еспресо кавомашини Saeco із вбудованим Wi-Fi з’єднанням можуть підключатися безпосередньо до Інтернету без використання додатка на мобільному пристрої. Ця функція зв’язку відкриває світ нових функціональних можливостей. Регулярне автоматичне оновлення програмного забезпечення забезпечує постійне підвищення продуктивності апарата та покращення безпеки, забезпечуючи нові функції та постійне оновлення даних. Вбудована можливість підключення Wi-Fi допоможе користуватися усіма перевагами пристрою. 

    Нижче описано найважливіші можливості, які випущені в певній версії ПЗ за датою.

    Під’єднавши апарат до мережі Wi-Fi та створивши обліковий запис My Saeco, можна користуватися усіма функціями пристрою на повну.

    Наведені нижче послуги можуть змінюватися, а з часом може бути додано нові країни та функцію, тому завжди оновлюйте програмне забезпечення апарата до останньої версії. Оновлення необхідне для захисту конфіденційності та належного функціонування апарата.

    Порада щодо автоматично оновлення апарата.
    Кавомашину потрібно підключити до електромережі та під’єднати до мережі Wi-Fi, увімкнути політику конфіденційності та обліковий запис My Saeco, а також вибрати функція отримання автоматичного оновлення. 
     

    Випуск програмного забезпечення V01.02.11 / дата: 10-01-2022

    Отримання персоналізованих рекомендацій 
    На основі машинного навчання та регулярного оновлення програмного забезпечення буде вдосконалюватися ваш досвід користування додатком.  Через деякий час (після заварювання приблизно 150 напоїв) апарат починає розпізнавати вашу поведінку, пристосовуватися до неї і починає пропонувати продумані пропозиції, наприклад:  створення/додавання до профілю, смакові рекомендації, знайомство з роботою пристрою (млинок, зерна), ритуали приготування кави (на основі назви та улюбленого напою в певний час доби) тощо. Основні переваги:
    – Надання покрокових інструкцій щодо використання деяких найважливіших функцій.
    – Натхнення спробувати інші варіанти приготування, ніж ті, які ви зазвичай вибираєте, і нові ритуали приготування кави.
    – Дозволяє використовувати весь потенціал пристрою для найбільшої насолоди смаком.

    Ця функція підтримується в окремих країнах, див. виноску 1

    Експерименти з особливими сезонними рецептами
    Функція спеціальних рецептів пропонує регулярне оновлення сезонних рецептів кави, що ідеально підійдуть, коли ви будете в настрої спробувати щось цілком нове. Щоб отримати доступ до функції, достатньо натиснути значок «напої» та вибрати «спеціальні рецепти» в меню. Спеціальні рецепти – це рецепти на основі кави, для яких потрібні додаткові інгредієнти. 

    Спеціальні рецепти, додані в цьому випуску:
    o аффогато (із вмістом алкоголю)
    o еспресо мартіні (із вмістом алкоголю)
    o бічерін
    o вершки з лісовим горіхом

    Функція спеціальних рецептів підтримується в окремих країнах, див. виноску 1:

    Випуск програмного забезпечення V01.01.10 / дата: 20-10-2021

    Використання функції магазину
    Функція магазину допомагає знайти роздрібного продавця з оптимальною ціною на аксесуари для догляду, які підходять для вашого апарата.

    Ця функція підтримується в окремих країнах, див. виноску 2

    Використання служби поповнення запасів Amazon
    За допомогою цієї функції можна активувати розумні повторні замовлення Amazon Smart Reorders для замовлення, наприклад, фільтра AquaClean та засобу для видалення накипу, щоб завжди мати їх під рукою й насолоджуватися найкращою кавою, яку може приготувати кавомашина.

    Функція поповнення запасів підтримується в окремих країнах, див. виноску 3.

    Виноска 1:

    Німеччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Угорщина, Чеська Республіка, Хорватія, Сербія, Польща, Словенія, Словаччина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Іспанія, Португалія.

    Виноска 2:

    Німеччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Італія, Угорщина, Чеська Республіка, Хорватія, Сербія, Польща, Словенія, Словаччина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Іспанія та Португалія.

    Виноска 3:

    Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.
    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Шукаєте щось інше?

    Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

    Головна сторінка служби підтримки

    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару

    Швидкі посилання:

    Підтримка інтернет-магазину
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips
    Контакти

    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.