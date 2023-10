Ми застосовуємо Ваші зведені дані для поліпшення вмісту, функціональності та зручності користування Застосунком, Приладами й Послугами, а також для розробки нових продуктів і послуг. У цьому разі ми опрацьовуємо Ваші зведені дані на підставі своїх законних інтересів. Якщо Ви дали згоду на отримання рекламних повідомлень щодо наших продуктів, послуг, подій і промоакцій, які можуть бути актуальними для Вас з огляду на Ваші вподобання та дії в мережі, ми можемо надсилати Вам маркетингові й рекламні повідомлення електронною поштою або через інші цифрові канали, як-от мобільні застосунки й соціальні мережі. Щоб адаптувати комунікацію до Ваших уподобань або дій у мережі й надати Вам більш персоналізований доступ до актуального вмісту, ми можемо аналізувати Ваші зведені дані. Ви можете будь-якої миті відмовитися та відписатися від таких повідомлень. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. ДокладнішеЗгорнути