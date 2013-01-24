Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Щоб зробити замовлення, виконайте зазначені нижче дії:
1. Додайте товар у свій кошик покупок за допомогою помаранчевої кнопки «Додати в кошик».
2. Якщо ви уже увійшли в обліковий запис, можете негайно продовжити оформлювати замовлення. Ви ще не увійшли? Тоді ви можете увійти до свого облікового запису в інтернет-магазині Philips Online Shop, створити новий обліковий запис або залишитися у статусі гостя.
3. Замовлення може бути доправлене через службу доставки Нова Пошта на адресу за вашим вибором або ви можете забрати його у найближчому пункті видачі замовлень служби Нова Пошта.
4. Оберіть один із способів оплати і оплатіть своє замовлення.
5. Ви одержите підтвердження замовлення електронною поштою.
6. Після відправлення замовлення ви одержите трек-номер від служби Нова Пошта.
Пов’язані питання:
Щоб ваше замовлення було доправлено якомога швидше, ми негайно автоматично обробляємо усі замовлення. Через це неможливо скасувати або відмінити ваше замовлення у період після оформлення замовлення і до його доставки.
Ви можете відмовитися від одержання товару при його врученні або безкоштовно надіслати його нам. Якщо ви вирішили повернути замовлення, ознайомтеся з інформацією, наведеною нижче.
Пов’язані питання:
Ви можете легко відстежувати статус свого замовлення самостійно, натиснувши тут. Введіть номер свого замовлення та електронну адресу і натисніть на кнопку «пошук замовлення».
Пов’язані питання: