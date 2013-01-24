Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Підтримка

    Замовлення

    Назад
    Замовлення

    Доставка

    Оплата
    Повернення товарів

    Зробити замовлення

    Як замовити товар?

    Щоб зробити замовлення, виконайте зазначені нижче дії:

     

    1. Додайте товар у свій кошик покупок за допомогою помаранчевої кнопки «Додати в кошик».

    2. Якщо ви уже увійшли в обліковий запис, можете негайно продовжити оформлювати замовлення. Ви ще не увійшли? Тоді ви можете увійти до свого облікового запису в інтернет-магазині Philips Online Shop, створити новий обліковий запис або залишитися у статусі гостя.

    3. Замовлення може бути доправлене через службу доставки Нова Пошта на адресу за вашим вибором або ви можете забрати його у найближчому пункті видачі замовлень служби Нова Пошта.

    4. Оберіть один із способів оплати і оплатіть своє замовлення.

    5. Ви одержите підтвердження замовлення електронною поштою.

    6. Після відправлення замовлення ви одержите трек-номер від служби Нова Пошта.

     

    Пов’язані питання:

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні

    Змінити або скасувати замовлення

    Як скасувати замовлення?

    Щоб ваше замовлення було доправлено якомога швидше, ми негайно автоматично обробляємо усі замовлення. Через це неможливо скасувати або відмінити ваше замовлення у період після оформлення замовлення і до його доставки.

     

    Ви можете відмовитися від одержання товару при його врученні або безкоштовно надіслати його нам. Якщо ви вирішили повернути замовлення, ознайомтеся з інформацією, наведеною нижче.

     

    Пов’язані питання:

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні
    Як змінити адресу доставки?
    Не завжди можна змінити адресу доставки після того, як замовлення було оформлено. Ми рекомендуємо дочекатися отримання трек-номера після відправлення товару. Тоді ви можете або звернутися безпосередньо у компанію Нова Пошта або відвідати вебсайт novaposhta.ua, і за трек-номером перевірити, чи можливо змінити адресу доставки. Звертаємо вашу увагу на те, що команда з підтримки споживачів компанії Philips не зможе допомогти вам у зміні адреси доставки.

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні

    Статус замовлення

    Моє замовлення було автоматично скасовано
    У деяких випадках нам доводиться скасовувати замовлення. Найчастіше це відбувається через відсутність товару на складі на момент відправлення. У такому разі ви одержите повідомлення електронною поштою. Ми будемо вам вдячні, якщо ви зробите замовлення повторно, обравши інший товар, або іншу версію того ж товару. Неможливо зробити замовлення товару, якого немає на складі. Просимо вибачення за незручність.

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні
    Як відстежити статус свого замовлення?

    Ви можете легко відстежувати статус свого замовлення самостійно, натиснувши тут. Введіть номер свого замовлення та електронну адресу і натисніть на кнопку «пошук замовлення».

     

    Пов’язані питання:

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні

    Наявність товару на складі

    Чи є мій товар на складі?
    Біля товарів, які є на складі, відображається зелена позначка «На складі» і помаранчева кнопка «Додати в кошик». Біля товарів, яких немає на складі, відображається червона позначка «Немає на складі», і їх неможливо додати до кошика. Придбати товар, якого немає на складі, неможливо.

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні

    Оплата

    Ми приймаємо наступні способи оплати
    • Оплата при отриманні товару

    Швидкі посилання

    Часті запитання
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips