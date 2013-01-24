Щоб зробити замовлення, виконайте зазначені нижче дії:

1. Додайте товар у свій кошик покупок за допомогою помаранчевої кнопки «Додати в кошик».

2. Якщо ви уже увійшли в обліковий запис, можете негайно продовжити оформлювати замовлення. Ви ще не увійшли? Тоді ви можете увійти до свого облікового запису в інтернет-магазині Philips Online Shop, створити новий обліковий запис або залишитися у статусі гостя.

3. Замовлення може бути доправлене через службу доставки Нова Пошта на адресу за вашим вибором або ви можете забрати його у найближчому пункті видачі замовлень служби Нова Пошта.

4. Оберіть один із способів оплати і оплатіть своє замовлення.

5. Ви одержите підтвердження замовлення електронною поштою.

6. Після відправлення замовлення ви одержите трек-номер від служби Нова Пошта.

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