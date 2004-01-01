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Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Специфікації
Вимоги
Вимоги
Вимоги до електроживлення
Дві лужні батареї типу АА (1,5 В) або дві акумуляторні батареї Ni-MH типу АА (1,2 В) ємністю не менше 2400 мАг.
Пристрої
Пристрої
PN 1114801
Бездротовий пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
PN 1114803
Пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
RP
RP
1113329
Короткий посібник з використання пристрою Alice NightOne, 10 шт
1114435
Контейнер для зберігання пристроїв Alice NightOne
1114520
Контейнер для зберігання багатьох компонентів із поролоновими вкладками Alice NightOne
1104765
USB-кабель, тип А – Micro B
Сенсор
Сенсор
1119823
Пристрій Alice NightOne, кабель Nonin SPO2 для датчика
P1390
Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих 16 дюймів, 5 шт
1113310
SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих
1113311
SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих, великого розміру
936
Датчик SpO2 (кліп для пальців)
953
Датчик SpO2 (Flex)
954A
Гнучкий датчик, для дорослих (одноразовий для використання з датчиком 953, 25 шт/уп)
1062049
М’який датчик-кліп для пальців Nonin, великого розміру
1062050
М’який датчик-кліп для пальців Nonin, середнього розміру
1062051
М’який датчик-кліп для пальців Nonin, маленького розміру
P1328-60
Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих, 16 дюймів, 60 шт/коробка
P1343
Назальна/оральна канюля Pro-Flow Plus, для дорослих, 16 дюймів, 30 шт/коробка
Характеристики
Характеристики
Розміри
10,34 см x 2,51 см x 6,78 см
Вага
Приблизно 84 г; не враховуючи датчики чи батареї
Вимоги
Вимоги
Вимоги до електроживлення
Дві лужні батареї типу АА (1,5 В) або дві акумуляторні батареї Ni-MH типу АА (1,2 В) ємністю не менше 2400 мАг.
Пристрої
Пристрої
PN 1114801
Бездротовий пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
PN 1114803
Пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
Дві лужні батареї типу АА (1,5 В) або дві акумуляторні батареї Ni-MH типу АА (1,2 В) ємністю не менше 2400 мАг.
Пристрої
Пристрої
PN 1114801
Бездротовий пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
PN 1114803
Пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
RP
RP
1113329
Короткий посібник з використання пристрою Alice NightOne, 10 шт
1114435
Контейнер для зберігання пристроїв Alice NightOne
1114520
Контейнер для зберігання багатьох компонентів із поролоновими вкладками Alice NightOne
1104765
USB-кабель, тип А – Micro B
Сенсор
Сенсор
1119823
Пристрій Alice NightOne, кабель Nonin SPO2 для датчика
P1390
Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих 16 дюймів, 5 шт
1113310
SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих
1113311
SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих, великого розміру
936
Датчик SpO2 (кліп для пальців)
953
Датчик SpO2 (Flex)
954A
Гнучкий датчик, для дорослих (одноразовий для використання з датчиком 953, 25 шт/уп)
1062049
М’який датчик-кліп для пальців Nonin, великого розміру
1062050
М’який датчик-кліп для пальців Nonin, середнього розміру
1062051
М’який датчик-кліп для пальців Nonin, маленького розміру
P1328-60
Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих, 16 дюймів, 60 шт/коробка
P1343
Назальна/оральна канюля Pro-Flow Plus, для дорослих, 16 дюймів, 30 шт/коробка
Характеристики
Характеристики
Розміри
10,34 см x 2,51 см x 6,78 см
Вага
Приблизно 84 г; не враховуючи датчики чи батареї
* Доступно в окремих країнах.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.