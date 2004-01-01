Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.