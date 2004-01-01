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Діагностика сну

Alice NightOne

Створений, щоб забезпечити все — легкість, впевненість і надійність

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Пристрій для тестування сну (HST) у домашніх умовах Alice NightOne розроблений, щоб допомогти пацієнтам правильно провести дослідження в першу ж ніч.

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Особливості
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Click here for more information
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Click here for more information
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Click here for more information
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Click here for more information
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
  • Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
  • Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
  • Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
  • Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
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Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Click here for more information
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика
Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва дозволяє пацієнту забезпечити керування за допомогою датчика

Налаштування розумного керівництва пристрою Alice NightOne забезпечує відображення підсвічених індикаторів датчиків на тілі пацієнта через те, що датчики розташовані один за одним. У разі виявлення якісного сигналу індикатори будуть змінювати колір із жовтого на зелений. Пристрій використовує ті самі датчики, рекомендовані Американською академією медицини сну для лабораторних досліджень. Пристрій має 3 датчики (ремінь для фіксації, канюлю та оксиметр) і вбудований датчик положення тіла, які забезпечують отримання даних через сім каналів (положення тіла, напірний потік, хропіння, дихальне зусилля, SpO2, повнота та частота пульсу).
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Click here for more information
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)
Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Покращений індикатор для належного обстеження (ІНО)

Функція індикатора для належного обстеження дозволяє дізнатися, скільки якісних даних було зібрано, перш ніж пристрій буде повернено до лабораторії. Потік, зусилля та якість сигналу SpO2 контролюються протягом ночі. Уранці пацієнт може натиснути кнопку користувача, і на ІНО візуально відобразиться кількість якісних даних із кроком у 25 %. Якщо проблема з датчиком значно заважає збору якісних даних, це також буде відображатися.
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Click here for more information
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth
Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Підключення до терапевтичних пристроїв через Bluetooth

Бездротове з’єднання доступне для пристроїв для підтримки позитивного тиску у дихальних шляхах Philips Respironics, які мають функцію Bluetooth.* Таке з’єднання дозволяє синхронізувати канали даних про потік, тиск та терапію в разі витоку з пристрою для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах та записувати ці дані за допомогою каналів даних про дихальне зусилля, SpO2 та положення тіла Alice NightOne. Практикуючий лікар може використовувати ці дані для вимірювання ефективності терапії для підтримки позитивного тиску в дихальних шляхах.
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.
Click here for more information
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя
Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Автоматичне ввімкнення, запис починається одразу після пристібання ременя

Функція автоматичного ввімкнення дозволяє ввімкнути пристрій одразу після застібання регульованого RIP-ременю; пацієнтам не потрібно натискати кнопку пуску. Вбудована можливість з’єднання виключає необхідність застосування дротів. Послідовність дій за допомогою розумного керівництва легко дозволяє пацієнтам проводити процес налаштування і одночасно забезпечує зворотній зв’язок із пацієнтом.

Специфікації

Вимоги
Вимоги
Вимоги до електроживлення
  • Дві лужні батареї типу АА (1,5 В) або дві акумуляторні батареї Ni-MH типу АА (1,2 В) ємністю не менше 2400 мАг.
Пристрої
Пристрої
PN 1114801
  • Бездротовий пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
PN 1114803
  • Пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
RP
RP
1113329
  • Короткий посібник з використання пристрою Alice NightOne, 10 шт
1114435
  • Контейнер для зберігання пристроїв Alice NightOne
1114520
  • Контейнер для зберігання багатьох компонентів із поролоновими вкладками Alice NightOne
1104765
  • USB-кабель, тип А – Micro B
Сенсор
Сенсор
1119823
  • Пристрій Alice NightOne, кабель Nonin SPO2 для датчика
P1390
  • Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих 16 дюймів, 5 шт
1113310
  • SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих
1113311
  • SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих, великого розміру
936
  • Датчик SpO2 (кліп для пальців)
953
  • Датчик SpO2 (Flex)
954A
  • Гнучкий датчик, для дорослих (одноразовий для використання з датчиком 953, 25 шт/уп)
1062049
  • М’який датчик-кліп для пальців Nonin, великого розміру
1062050
  • М’який датчик-кліп для пальців Nonin, середнього розміру
1062051
  • М’який датчик-кліп для пальців Nonin, маленького розміру
P1328-60
  • Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих, 16 дюймів, 60 шт/коробка
P1343
  • Назальна/оральна канюля Pro-Flow Plus, для дорослих, 16 дюймів, 30 шт/коробка
Характеристики
Характеристики
Розміри
  • 10,34 см x 2,51 см x 6,78 см
Вага
  • Приблизно 84 г; не враховуючи датчики чи батареї
Вимоги
Вимоги
Вимоги до електроживлення
  • Дві лужні батареї типу АА (1,5 В) або дві акумуляторні батареї Ni-MH типу АА (1,2 В) ємністю не менше 2400 мАг.
Пристрої
Пристрої
PN 1114801
  • Бездротовий пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
PN 1114803
  • Пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
See all specifications
Вимоги
Вимоги
Вимоги до електроживлення
  • Дві лужні батареї типу АА (1,5 В) або дві акумуляторні батареї Ni-MH типу АА (1,2 В) ємністю не менше 2400 мАг.
Пристрої
Пристрої
PN 1114801
  • Бездротовий пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
PN 1114803
  • Пристрій для тестування сну Alice NightOne, який відповідає міжнародним стандартам
RP
RP
1113329
  • Короткий посібник з використання пристрою Alice NightOne, 10 шт
1114435
  • Контейнер для зберігання пристроїв Alice NightOne
1114520
  • Контейнер для зберігання багатьох компонентів із поролоновими вкладками Alice NightOne
1104765
  • USB-кабель, тип А – Micro B
Сенсор
Сенсор
1119823
  • Пристрій Alice NightOne, кабель Nonin SPO2 для датчика
P1390
  • Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих 16 дюймів, 5 шт
1113310
  • SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих
1113311
  • SD3, пояс для утримання на грудній клітці, для дорослих, великого розміру
936
  • Датчик SpO2 (кліп для пальців)
953
  • Датчик SpO2 (Flex)
954A
  • Гнучкий датчик, для дорослих (одноразовий для використання з датчиком 953, 25 шт/уп)
1062049
  • М’який датчик-кліп для пальців Nonin, великого розміру
1062050
  • М’який датчик-кліп для пальців Nonin, середнього розміру
1062051
  • М’який датчик-кліп для пальців Nonin, маленького розміру
P1328-60
  • Назальна канюля Pro-Flow, для дорослих, 16 дюймів, 60 шт/коробка
P1343
  • Назальна/оральна канюля Pro-Flow Plus, для дорослих, 16 дюймів, 30 шт/коробка
Характеристики
Характеристики
Розміри
  • 10,34 см x 2,51 см x 6,78 см
Вага
  • Приблизно 84 г; не враховуючи датчики чи батареї
  • * Доступно в окремих країнах.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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