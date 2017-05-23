Коли потрібно точно встановити транспедикулярні гвинти, стент-графт або електрод кардіостимулятора, рентгенівська мобільна система надає для цього необхідний візуальний контроль. Ми повністю змінили підхід до роботи хірургічної команди, завдяки чому було досягнуто нового рівня ефективності хірургічних процедур.
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Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб
Чудові зображення при низькій дозі
Чудові зображення при низькій дозі
Чудові зображення при низькій дозі
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб
Чудові зображення при низькій дозі
Чудові зображення при низькій дозі
Чудові зображення при низькій дозі
|Генератор рентгенівського проміння
|
|рентгенівська трубка
|
|Максимальна вихідна потужність генератора
|
|Плоскопанельний детектор
|
|Розмір матриці
|
|Зона детектора
|
|Крок пікселя
|
|WLAN
|
|С-дуга
|
|Глибина С-дуги
|
|Відстань від випромінювача до зображення
|
|Ангуляція
|
|Найнижче поперечне положення
|
|Генератор рентгенівського проміння
|
|рентгенівська трубка
|
|Плоскопанельний детектор
|
|Розмір матриці
|
|Генератор рентгенівського проміння
|
|рентгенівська трубка
|
|Максимальна вихідна потужність генератора
|
|Плоскопанельний детектор
|
|Розмір матриці
|
|Зона детектора
|
|Крок пікселя
|
|WLAN
|
|С-дуга
|
|Глибина С-дуги
|
|Відстань від випромінювача до зображення
|
|Ангуляція
|
|Найнижче поперечне положення
|
Переглянути товар
Мобільна рентгеноскопічна система BV Pulsera забезпечує високу якість зображень та необхідну потужність: під час процедури зі встановлення звичайних і бівентрикулярних кардіостимуляторів до операції з шунтування та лікування аневризми черевної аорти. Система допомагає дослідити складну судинну систему й щільні анатомічні структури навіть у пацієнтів із ожирінням.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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