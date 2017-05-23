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Veradius Unity

Мобільна C-дуга з плоскопанельним детектором

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Коли потрібно точно встановити транспедикулярні гвинти, стент-графт або електрод кардіостимулятора, рентгенівська мобільна система надає для цього необхідний візуальний контроль. Ми повністю змінили підхід до роботи хірургічної команди, завдяки чому було досягнуто нового рівня ефективності хірургічних процедур.

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Особливості
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.
Click here for more information
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹
Click here for more information
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.
Click here for more information
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².
Click here for more information
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта

Простий доступ до пацієнта

С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.

Простий доступ до пацієнта

Простий доступ до пацієнта
С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.

Простий доступ до пацієнта

С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.
Click here for more information
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта

Простий доступ до пацієнта

С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Простота використання підтверджена дослідженнями²
Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.
Click here for more information
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)

Будувати контури просто (додатково)

Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.

Будувати контури просто (додатково)

Будувати контури просто (додатково)
Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.

Будувати контури просто (додатково)

Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.
Click here for more information
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)

Будувати контури просто (додатково)

Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Підвищена чіткість металевих об’єктів
Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.
Click here for more information
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.

Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою
Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.

Ефективне управління дозою

Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.
Click here for more information
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб

Робота системи для задоволення ваших потреб

Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.

Робота системи для задоволення ваших потреб

Робота системи для задоволення ваших потреб
Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.

Робота системи для задоволення ваших потреб

Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.
Click here for more information
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб

Робота системи для задоволення ваших потреб

Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.
Чудові зображення при низькій дозі

Чудові зображення при низькій дозі

Висока ефективність використання дози забезпечується за рахунок повного набору функцій контролю дози випромінювання, наприклад, фільтрів рентгенівського пучка, моноблочної конструкції генератора та знімного растру плоского детектора.

Чудові зображення при низькій дозі

Висока ефективність використання дози забезпечується за рахунок повного набору функцій контролю дози випромінювання, наприклад, фільтрів рентгенівського пучка, моноблочної конструкції генератора та знімного растру плоского детектора.

Чудові зображення при низькій дозі

Висока ефективність використання дози забезпечується за рахунок повного набору функцій контролю дози випромінювання, наприклад, фільтрів рентгенівського пучка, моноблочної конструкції генератора та знімного растру плоского детектора.
  • Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
  • Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
  • Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
  • Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
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Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.
Click here for more information
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹
Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Інтерфейс користувача системи настільки простий, що він потрапив до 10% найпростіших для використання систем¹

Трансформуйте свої хірургічні процедури з простотою планшета. Оператори просто торкаються екрана на мобільній С-дузі, щоб розташувати шторки та діафрагму в режимі Last Image Hold. Чітко відображаються функції високого рівня. На кожному етапі ви бачите лише ті функції, які вам потрібні, що полегшує пошук потрібних варіантів.
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹
Click here for more information
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²
Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Покращуйте обмін даними під час позиціювання пацієнта за допомогою нашої запатентованої функції ClearGuide²

Функція ClearGuide та кольорове маркування на C-дузі пропонують однакові орієнтири для оператора та лікаря. Випробування, проведені нашими користувачами, показали, що робота з функцією ClearGuide суттєво покращила обмін інформацією про позиціювання системи.¹
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.
Click here for more information
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²
Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

Скоротіть час зміни позиції до 42% завдяки функції запам’ятовування позиції²

За допомогою функції Position Memory можна зберегти попереднє положення в пам'яті та викликати його, коли потрібно швидко виконати повторне позиціювання. Система відображає і поточне, і збережене положення, що допомагає оператору повернутися до потрібної проєкції.
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².
Click here for more information
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози
Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

Підвищуйте впевненість завдяки чудовій якості зображення та відмінній ефективності дози

З метою кількісної оцінки переваг пересувного рентгенохірургічного апарату Veradius Unity у клінічній практиці ми піддали цю систему серії жорстких випробувань за участю незалежних користувачів. Під час випробувань 30 лікарів виконували змодельовані процедури у змодельованих умовах операційної. 80% учасників визнали, що працювати з системою Veradius Unity виявилося простіше².
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта

Простий доступ до пацієнта

С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.

Простий доступ до пацієнта

Простий доступ до пацієнта
С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.

Простий доступ до пацієнта

С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.
Click here for more information
Простий доступ до пацієнта
Простий доступ до пацієнта

Простий доступ до пацієнта

С-дуга забезпечує простір для доступу та сканування пацієнтів нормальної статури та з ожирінням. У хірурга з’являється більше місця для роботи. Також спрощується позиціювання С-дуги навіть за складних проєкцій.
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Простота використання підтверджена дослідженнями²
Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.
Click here for more information
Простота використання підтверджена дослідженнями²
Простота використання підтверджена дослідженнями²

Простота використання підтверджена дослідженнями²

Плоский детектор забезпечує чудову якість зображення без спотворень по всій площі та чудову контрастну роздільну здатність, що допомагає приймати важливі клінічні рішення. Цифрові знімки з високою роздільною здатністю дозволяють перевірити розташування пристроїв. Чіткі зображення серця можна отримувати з частотою 30 кадрів за секунду.
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)

Будувати контури просто (додатково)

Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.

Будувати контури просто (додатково)

Будувати контури просто (додатково)
Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.

Будувати контури просто (додатково)

Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.
Click here for more information
Будувати контури просто (додатково)
Будувати контури просто (додатково)

Будувати контури просто (додатково)

Якщо потрібно відзначити біфуркацію або відгалуження на «живих» рентгеноскопічних зображеннях, в цьому допоможе опція побудови контурів, що дозволяє малювати на сенсорному екрані мобільної візуалізаційної станції за допомогою стілусу або пальця. Щоб внести виправлення, просто натисніть кнопку скасування.
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Підвищена чіткість металевих об’єктів
Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.
Click here for more information
Підвищена чіткість металевих об’єктів
Підвищена чіткість металевих об’єктів

Підвищена чіткість металевих об’єктів

Для придушення артефактів від великих металевих об’єктів, наприклад ортопедичних імплантатів, під час візуалізації можна застосувати функцію поправки на метал — Metal Correction. Вона коригує контрастність та яскравість зображень, коли в поле огляду потрапляють металеві об’єкти, підвищуючи цим якість цих зображень.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.

Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою
Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.

Ефективне управління дозою

Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.
Click here for more information
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

Вибирати необхідні налаштування збору даних на сенсорному екрані рентгенохірургічної системи стало простіше. Ці налаштування автоматично застосовуються для отримання необхідної якості зображень для певної процедури та анатомічної структури.
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб

Робота системи для задоволення ваших потреб

Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.

Робота системи для задоволення ваших потреб

Робота системи для задоволення ваших потреб
Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.

Робота системи для задоволення ваших потреб

Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.
Click here for more information
Робота системи для задоволення ваших потреб
Робота системи для задоволення ваших потреб

Робота системи для задоволення ваших потреб

Служба дистанційного технічного обслуговування пов’язує встановлене обладнання Philips Healthcare з нашими глобальними центрами дистанційного обслуговування, що сприяє стабільній роботі систем. Технічні роботи, які раніше вимагали виїзду на місце, тепер проводяться через віддалений канал зв’язку з нашими експертами; сюди входить визначення помилок у системі, діагностика, усунення неполадок та швидкий дистанційний ремонт.
Чудові зображення при низькій дозі

Чудові зображення при низькій дозі

Висока ефективність використання дози забезпечується за рахунок повного набору функцій контролю дози випромінювання, наприклад, фільтрів рентгенівського пучка, моноблочної конструкції генератора та знімного растру плоского детектора.

Чудові зображення при низькій дозі

Висока ефективність використання дози забезпечується за рахунок повного набору функцій контролю дози випромінювання, наприклад, фільтрів рентгенівського пучка, моноблочної конструкції генератора та знімного растру плоского детектора.

Чудові зображення при низькій дозі

Висока ефективність використання дози забезпечується за рахунок повного набору функцій контролю дози випромінювання, наприклад, фільтрів рентгенівського пучка, моноблочної конструкції генератора та знімного растру плоского детектора.

Документація

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Брошура

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Специфікації

Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор рентгенівського проміння
  • Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
рентгенівська трубка
  • Трубка з анодом, що обертається
Максимальна вихідна потужність генератора
  • 15 kW
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
  • Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
  • 1560x1420 пікселів
Зона детектора
  • 26,2 см/ 10,3" x 26,2 см/ 10,3"
Крок пікселя
  • 184 µm
Підключення
Підключення
WLAN
  • додатково
Геометричні параметри
Геометричні параметри
С-дуга
  • Колірне кодуванння, повністю врівноважена система
Глибина С-дуги
  • 73 см/ 29"
Відстань від випромінювача до зображення
  • 99,3 см/ 39"
Ангуляція
  • + 90 / - 50 °
Найнижче поперечне положення
  • 102,7 см/ 40,4"
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор рентгенівського проміння
  • Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
рентгенівська трубка
  • Трубка з анодом, що обертається
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
  • Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
  • 1560x1420 пікселів
See all specifications
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор рентгенівського проміння
  • Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
рентгенівська трубка
  • Трубка з анодом, що обертається
Максимальна вихідна потужність генератора
  • 15 kW
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
  • Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
  • 1560x1420 пікселів
Зона детектора
  • 26,2 см/ 10,3" x 26,2 см/ 10,3"
Крок пікселя
  • 184 µm
Підключення
Підключення
WLAN
  • додатково
Геометричні параметри
Геометричні параметри
С-дуга
  • Колірне кодуванння, повністю врівноважена система
Глибина С-дуги
  • 73 см/ 29"
Відстань від випромінювача до зображення
  • 99,3 см/ 39"
Ангуляція
  • + 90 / - 50 °
Найнижче поперечне положення
  • 102,7 см/ 40,4"
  • ¹ Згідно з результатами дослідження Сауро. Потрапляння в 10% найпростіших у роботі рішень засноване на середньому результаті 83,5 за шкалою оцінки зручності використання системи (System Usability Scale, SUS), отриманому в ході незалежного дослідження інтерфейсу користувача програмного забезпечення C-дуги. Шкала SUS була розроблена Дж. Сауро (Див. «Практичний посібник зі шкали оцінки зручності використання системи: передумови, контрольні показники та найкращі практики», Дж. Сауро, 2011 р., Денвер, штат Колорадо, США, Measuring Usability LLC.) У дослідженні Сауро перевіряли простоту використання 500 споживчих і комерційних виробів, і їх перелік не обов’язково включав мобільні хірургічні C-дуги.
  • ² Згідно з даними випробувань користувачами UseLab GmbH. Ці результати були отримані під час випробувань, виконаних у листопаді 2013 р. незалежною компанією Use-Lab GmbH. У випробуваннях брали участь 30 медичних працівників із США (15 лікарів у парі з медсестрами чи рентгенолаборантами), які виконували завдання, що імітують рентгенохірургічні процедури в операційній. Ніхто з них раніше не працював із рентгенохірургічними апаратами Philips, а також один з одним.

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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