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Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

10BDL4151T/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    10BDL4151T/00

    Велике враження

    Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    Велике враження

    Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення

    Велике враження

    Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення

    Signage Solutions Мультисенсорний дисплей

    Велике враження

    Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення

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      Малий мультисенсорний дисплей.

      • 10 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Процесор Android 7 SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Вбудована функція розкладу дозволяє легко запускати додатки та контент залежно від часу дня.

      Вбудована камера та динаміки

      Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.

      Легке встановлення завдяки технології PoE+

      Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо Ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли Ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        25,6  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        10,1 дюйма  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1280 x 800
        Оптимальна роздільна здатність
        1280 x 800
        Яскравість
        300  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        500:1
        Формат кадру
        16:10
        Час відгуку (типовий)
        30  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        160  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        160  градусів
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Операційна система
        Android 7.1

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Проекційно-ємнісний
        Точки дотику
        5 одночасних точок дотику
        Захисне скло
        0,7-мм загартоване захисне скло

      • Під'єднання

        Відеовихід
        HDMI
        Аудіовихід
        Роз’єм для зовнішніх гучномовців
        Зовнішнє керування
        RJ45
        Інші з’єднання
        • USB
        • micro SD

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • WiFi
        Характеристики зображення
        Вдосконалене регулювання кольорів
        Функції збереження екрана
        Низький рівень яскравості
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Пам’ять
        2 ГБ DDR3/8 ГБ eMMC

      • Розміри

        Ширина телевізора
        261  мм
        Висота телевізора
        167,2  мм
        Глибина телевізора
        29  мм
        Вага виробу
        0,71  кг
        Кріплення VESA
        75 x 75
        Вага виробу (у фунтах)
        1,57  фнт.
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1,14  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        6,58  дюймів
        Ширина телевізора (у дюймах)
        10,28  дюймів
        Ширина рамки (Л/П, В/Н)
        19,77 (Л/П), 13,56 (В/Н) мм

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 2 Вт

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        Відносна вологість
        20–80  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        12 В постійного струму +/- 5%, 1,5 А, PoE=24 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання енергії (типове)
        TBD  Вт

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Короткий посібник
        • Підставка на стіл
        • USB-кабель
        • Адаптер постійного струму
        • Кабель HDMI
        • Штекер
        • Силіконова ніжка

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • FCC, клас A
        • UL
        Гарантія
        3 роки гарантії

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Короткий посібник
      • Підставка на стіл
      • USB-кабель
      • Адаптер постійного струму
      • Кабель HDMI
      • Штекер
      • Силіконова ніжка

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