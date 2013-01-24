Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Підставка на стіл
- USB-кабель
- Адаптер постійного струму
- Кабель HDMI
- Штекер
- Силіконова ніжка
Велике враження
Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Велике враження
Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення
Велике враження
Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Велике враження
Від реклами на полицях до пошуку шляху – цей ультрачіткий розумний мультисенсорний дисплей є ідеальним, коли простір має значення. Універсальне рішення "все в одному", легке дистанційне керування контентом. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Вбудована функція розкладу дозволяє легко запускати додатки та контент залежно від часу дня.
Завдяки вбудованій камері та динамікам цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.
Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо Ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.
Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.
Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли Ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.
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Інтерактивність
Під'єднання
Зручність
Розміри
Звук
Умови експлуатації
Потужність
Аксесуари
Різне
Мультимедійні додатки