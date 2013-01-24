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    Професійний світлодіодний телевізор

    19HFL2819P/12
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Неперевершений сучасний дизайн Неперевершений сучасний дизайн Неперевершений сучасний дизайн
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      Професійний світлодіодний телевізор

      19HFL2819P/12
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Професійний світлодіодний телевізор

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Професійний світлодіодний телевізор

      Неперевершений сучасний дизайн

      Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги

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        Професійний світлодіодний телевізор

        Ціна магазину Philips

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        Неперевершений сучасний дизайн

        з енергозберігаючою світлодіодною технологією

        • 19-дюймовий Studio
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування

        Сторінка привітання з’являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

        USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення

        USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного вмісту

        Роз’єм USB для відтворення мультимедійного вмісту

        Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

        Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

        Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та чудові зображення з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами

        Ідеально підходить для в’язниць

        Для контролю цей готельний телевізор має спеціальне налаштування PrisonMode. У цьому режимі підвищеної безпеки вимикаються певні налаштування, які не потрібні для місць утримання під вартою, такі як електронний довідник програм, субтитри та USB-роз’єми.

        Прозора задня кришка для показу схованих матеріалів

        Прозора задня кришка покаже сховані матеріали телевізора. Ідеально підходить для встановлення у в’язницях та пенітенціарних закладах.

        Один об’єднаний список каналів для аналогових та цифрових каналів

        Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.

        Вдосконалене регулювання гучності, щоб не турбувати гостей

        За допомогою функції вдосконаленого регулювання гучності можна встановити гучність увімкнення телевізора та попередньо визначити діапазон гучності роботи телевізора, запобігаючи налаштуванню надмірної гучності та відволіканню сусідів.

        Запобігайте несанкціонованому використанню завдяки функції блокування керування джойстиком

        Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування керування джойстиком, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через джойстик, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

        Блокування меню встановлення

        Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний HD-телевізор
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          47  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          19  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768p
          Яскравість
          250  кд/м²
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)
          Покращення зображення
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Гц Perfect Motion Rate

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          5 (2x2,5)  Вт
          Гучномовці
          • 2.0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • Еквалайзер
          • Баланс
          • AVL

        • Дизайн

          Колір спереду
          Чорний
          Характеристики
          Прозора задня кришка

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/C
          Аналоговий телевізор
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.3
          Цифровий аудіовихід
          Коаксіальний (SPDIF)
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          Вхід AV
          CVBS+L/R (Cinch)
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • MHEG
          • Телетекст
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Ваша марка
          Логотип привітання
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          через USB
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Офлайновий редактор каналів
          Керування
          Блокування автоматичного оновлення каналів
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          Керування кількома пультами ДК
          Зручність
          Вихід для навушників

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SSA SUB
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 30 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12
          • 2 батареї AAA
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл
          • Гарантійний талон
          Додатково
          Пульт ДК для налаштування 22AV8573/00

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          14  Вт
          Річне споживання енергії
          20  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 45 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          451  мм
          Висота телевізора
          296  мм
          Глибина телевізора
          35/43  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          451  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          331  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          134  мм
          Вага виробу
          2,6  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          2,8  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • 75 x 75 мм
          • M4

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Підставка на стіл

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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