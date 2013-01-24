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Професійні телевізори

19HFL5014W/12
Загальна оцінка / 5
  • Професійний телевізор для лежачих пацієнтів Професійний телевізор для лежачих пацієнтів Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
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    Професійні телевізори

    19HFL5014W/12

    Професійний телевізор для лежачих пацієнтів

    Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.

    Професійні телевізори

    Професійний телевізор для лежачих пацієнтів

    Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.

    Професійний телевізор для лежачих пацієнтів

    Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.

    Професійні телевізори

    Професійний телевізор для лежачих пацієнтів

    Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.

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      Професійний телевізор для лежачих пацієнтів

      Із технологією Chromecast built-in™.

      • 19-дюймовий HeartLine
      • на базі Android™

      Вбудований модуль Chromecast. Переносьте вміст на великий екран

      Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.

      Магазин Google Play. Шукайте. Дивіться. Грайте

      Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.

      Легко чистити. Міцна скляна передня панель. Захисна рамка

      Передня панель із міцного, захисного скла є пласкою, тому її легко чистити. Скло є гідрофобним – воно відштовхує відбитки пальців, а відсутність кнопок, які виступають, гарантує захист від проникнення бактерій. Вбудовані сенсорні елементи керування можна зручно вимикати для чищення за допомогою кнопки на задній панелі телевізора.

      Легко користуватися. Вбудовані сенсорні елементи керування із задньою підсвіткою

      На передній панелі цього професійного телевізора Philips для медичних закладів знаходяться вбудовані сенсорні елементи керування. Важливі елементи керування зручно розміщені й підсвічуються, коли пацієнти підносять до них палець, забезпечуючи легке користування.

      Світло для читання. Дайте пацієнтам можливість читати вдень чи вночі

      Дайте їм можливість читати вдень чи вночі. Світло для читання зручно розміщено під нижньою рамкою цього професійного телевізора Philips для медичних закладів. Світло вмикається за допомогою кнопки на передній сенсорній панелі: кнопка підсвічується у разі наближення до нього пальця чи руки.

      Гальванічно ізольований роз’єм для навушників

      Гальванічна ізоляція гарантує максимально безпечне з’єднання навушників пацієнта із цим професійним телевізором Philips для медичних закладів. Проходження струму з електричного кола навушників у навколишнє електричне середовище неможливе. Це гарантує захист пацієнта та чутливих медичних інструментів.

      CMND & Control. Керуйте, оновлюйте, зберігайте

      Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.

      AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно

      Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.

      Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення

      Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.

      Живлення для медичного використання

      Цей професійний телевізор Philips для медичних закладів використовує живлення, що відповідає стандартам EN/IEC 60601-1 та EN/IEC 60601-1-2.

      Корпус AntiMicrobial активно сповільнює розвиток бактерій

      Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть спричинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips CareSuite турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент у матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід’ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієла (пневмонія).

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Дисплей
        Світлодіодний HD-телевізор
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        47  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        19  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1366 x 768p
        Яскравість
        200  кд/м²
        Кут перегляду
        170º (Г) / 160º (В)

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        5 (2x2,5)  Вт
        Гучномовці
        • 2.0
        • Направлені вниз
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Функції звуку
        • DTS-HD
        • Сумісність із Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Android TV

        Об’єм пам’яті (флеш)
        16 Гб*
        ОС
        Android™ 7.0 (Nougat)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговий телевізор
        PAL
        Відтворення IP
        • Multicast
        • Unicast
        • Канали з додатками OTT

      • Бездротове підключення

        Бездротова мережа LAN
        • 802.11 ac
        • Wi-Fi Direct

      • Під’єднання, задня панель

        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антена
        IEC-75
        Зовнішнє керування
        RJ-48
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        Міні-роз’єм
        HDMI1
        HDMI 1.4

      • Під’єднання, бічна панель

        USB1
        USB 2.0
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм

      • Вдосконалення під’єднання

        HDMI
        ARC (усі роз’єми)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        LAN
        Увімкнення у локальній мережі LAN
        RJ48
        • ІЧ-вхід/вихід
        • Інтерфейс Serial Xpress

      • Характеристики

        Цифрові послуги
        • ЕДП 8 д.
        • Зараз і далі
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитри
        Простота у користуванні
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        Локальне керування
        Об’ємне сенсорне керування

      • Готельні функції

        Спільний доступ
        • Вбудований модуль Chromecast
        • Безпечний спільний доступ
        • Керований у мережі спільний доступ
        Додатки
        • Магазин Google Play
        • Додатки на основі хмари
        • AppControl
        Ваша марка
        • Головний екран з можливістю налаштування
        • Додаток-вітання з можливістю налаштування
        • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
        • CMND & Create
        • Користувацька панель (HTML та APK)
        CMND & Control
        • Офлайновий редактор каналів
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Дистанційне керування через IP/РЧ
        • CMND & Create
        • Групове керування телевізором
        CMND&Check-In
        • Ім’я гостя
        • Мова гостя
        • Повідомлення
        • Рахунок за ТБ
        • Експрес-виписка
        Вбудовані послуги
        5-денний прогноз погоди
        Мови
        Налаштування мови гостя
        годинник
        • Годинник у режимі очікування
        • Екранний годинник
        Таймер
        • Таймер сну
        • Будильник
        • Канал пробудження
        • Звуки пробудження
        Канали
        • Об’єднаний список
        • Тематичні списки
        Керування
        • JEDI Native Android TV Control
        • JSON API для TV Control-JAPIT
        • Serial Xpress Protocol
        Клонування та оновлення програмного забезпечення
        • Миттєве початкове клонування
        • Через USB/РЧ/IP
        Інтерактивне DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • SecureMedia
        Керування живленням
        • Швидкий початок
        • Автоматичне увімкнення
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Керування увімкненням
        • Канал
        • Функція
        • Формат зображення
        • Гучність
        • Стиль зображення
        Генерація доходу
        MyChoice
        Режим готелю
        • Блокування меню
        • Блокування меню встановлення
        • Обмеження гучності
        • Блокування локального керування
        Режим в’язниці
        • режим високої безпеки
        • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка системи виклику медсестри
        • Сенсорні кнопки керування з підсвіткою
        Зручність
        • Світло для читання
        • Датчик відстані
        • Панель керування телевізором
        • Вихід для навушників
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        • Функція блокування чищення
        Безпека
        • Загартоване скло
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість
        • Вихід для навушників з гальванічною ізоляцією
        • IEC/EN60601-1
        Гігієнічні
        • Скляна передня панель, на якій не залишаються відбитки пальців
        • Гідрофобне покриття
        • Гладка задня кришка
        • Корпус JISZ2801Anti-microbial
        EMC
        IEC/EN60601-1-2

      • Мультимедіа

        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнери: AVI, MKV
        • VP9
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        Підтримувані формати зображення
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        Підтримувана роздільна здатність відео на USB
        до 1920x1080p при 60 Гц

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Адаптер постійного струму
        • Кабель постійного струму 1,5 м
        • Кабель змінного струму
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        Додатково
        • Кабель постійного струму 3 м 22AV1965A/12
        • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

      • Потужність

        Клас маркування енергоспоживання
        A
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        18  Вт
        Річне споживання енергії
        27  кВт·год
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Екорежим
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C
        Зовнішнє живлення
        • 50–60 Гц
        • 100–240 В змінного струму
        Вхід
        12 В постійного струму

      • Розміри

        Вага виробу
        3,45  кг
        Сумісність з настінним кріпленням VESA
        • 75 x 75 мм
        • M4
        Вага вибору (+ ручка)
        3,8  кг
        Розміри телевізора (без ручки)
        (ШxВwГ) 469x326x39/49  мм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл

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          • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
          • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
          • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
          • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
          • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
          • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC