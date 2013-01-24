Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійний телевізор для лежачих пацієнтів
Подаруйте їм вбудований Chromecast, доступ до магазину Google Play Store та багато іншого. Цей телевізор для лежачих пацієнтів на базі Android створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.
Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.
Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.
Передня панель із міцного, захисного скла є пласкою, тому її легко чистити. Скло є гідрофобним – воно відштовхує відбитки пальців, а відсутність кнопок, які виступають, гарантує захист від проникнення бактерій. Вбудовані сенсорні елементи керування можна зручно вимикати для чищення за допомогою кнопки на задній панелі телевізора.
На передній панелі цього професійного телевізора Philips для медичних закладів знаходяться вбудовані сенсорні елементи керування. Важливі елементи керування зручно розміщені й підсвічуються, коли пацієнти підносять до них палець, забезпечуючи легке користування.
Дайте їм можливість читати вдень чи вночі. Світло для читання зручно розміщено під нижньою рамкою цього професійного телевізора Philips для медичних закладів. Світло вмикається за допомогою кнопки на передній сенсорній панелі: кнопка підсвічується у разі наближення до нього пальця чи руки.
Гальванічна ізоляція гарантує максимально безпечне з’єднання навушників пацієнта із цим професійним телевізором Philips для медичних закладів. Проходження струму з електричного кола навушників у навколишнє електричне середовище неможливе. Це гарантує захист пацієнта та чутливих медичних інструментів.
Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.
Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.
Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.
Цей професійний телевізор Philips для медичних закладів використовує живлення, що відповідає стандартам EN/IEC 60601-1 та EN/IEC 60601-1-2.
Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть спричинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips CareSuite турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент у матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід’ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієла (пневмонія).
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Android TV
Тюнер/Прийом/Передача
Бездротове підключення
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри