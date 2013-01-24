Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Підставка на стіл
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Неперевершений сучасний дизайн
Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неперевершений сучасний дизайн
Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги
Неперевершений сучасний дизайн
Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неперевершений сучасний дизайн
Із цим енергоефективним готельним телевізором Ви зможете скористатися ефективним встановленням за допомогою USB-клонування та спеціальними функціями, як-от блокування меню та елементів управління. Переглянути усі переваги
Професійний світлодіодний телевізор
Ціна магазину Philips
Усього:
Сторінка привітання з’являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.
Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.
Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та чудові зображення з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами
Для контролю цей готельний телевізор має спеціальне налаштування PrisonMode. У цьому режимі підвищеної безпеки вимикаються певні налаштування, які не потрібні для місць утримання під вартою, такі як електронний довідник програм, субтитри та USB-роз’єми.
Прозора задня кришка покаже сховані матеріали телевізора. Ідеально підходить для встановлення у в’язницях та пенітенціарних закладах.
Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикати аналогові та цифрові канали.
За допомогою функції вдосконаленого регулювання гучності можна встановити гучність увімкнення телевізора та попередньо визначити діапазон гучності роботи телевізора, запобігаючи налаштуванню надмірної гучності та відволіканню сусідів.
Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування керування джойстиком, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через джойстик, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.
Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Зображення/дисплей
Аудіо
Дизайн
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Функції
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри