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Мультисенсорний дисплей

24BDL4151T/00
Загальна оцінка / 5
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    Мультисенсорний дисплей

    24BDL4151T/00
    Загальна оцінка / 5

    Зробіть його персональним

    Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги

    Мультисенсорний дисплей

    Зробіть його персональним

    Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги

    Зробіть його персональним

    Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги

    Мультисенсорний дисплей

    Зробіть його персональним

    Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги

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      Зробіть його персональним

      Компактний мультисенсорний дисплей.

      • 24 дюйми
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      Процесор Android 7 SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Вбудована функція розкладу дозволяє легко запускати додатки та контент залежно від часу дня.

      Вбудована камера, мікрофон та динамік

      Завдяки вбудованій камері, мікрофону та динаміку цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.

      Легке встановлення завдяки технології PoE+

      Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Вбудоване гніздо mPCIe для додаткового модуля 4G/LTE

      Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        59,94  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        23,6  дюймів
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080
        Яскравість
        210  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        Формат кадру
        16:9
        Час відгуку (типовий)
        5  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        170  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        160  градусів
        Кольори дисплею
        16,7 млн.

      • Операційна система

        Операційна система
        Android 7.1.2

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        • RK3399
        • TSUMOP88CDT9-1
        Пам’ять
        4 ГБ DDR3
        Роз’єм для карти Micro SD
        Micro SD вер. 2.0 (карта SD/SDHC макс. до 128 ГБ)
        Внутрішня пам’ять
        16 ГБ eMMC

      • Камера

        Камера
        Вбудована 2 МП/1080P (1920 x 1080)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 2 Вт

      • Передача даних

        Wi-Fi/ WLAN
        Вбудований IEEE802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц
        Зовнішній роз’єм 4G mPCIe
        Так

      • Під'єднання

        Інші з’єднання
        micro SD
        USB
        • USB 2.0 x 1
        • USB 3.0 x 1 зі швидким заряджанням
        Аудіовихід
        3,5-мм міні-роз’єм (x1)
        Зовнішнє керування
        RJ45
        Відеовхід
        HDMI
        Відеовихід
        HDMI

      • Зручність

        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Інші зручні пристосування
        Акселерометр для автоматичного обертання
        Регулювання у мережі
        • RJ45
        • WiFi

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В зм. струму, 50–60 Гц, 1,5 А
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Споживання енергії (типове)
        25  Вт
        PoE + (Power over Ethernet)
        44–57 В пост. струму, 1,2 A
        Споживання (макс.)
        45 Вт

      • Дозвіл контролюючих органів/ інше

        Дозволи контролюючих органів
        • IEC 60950 класу A
        • CB
        • CCC
        • CE
        • C-Tick
        • FCC, клас A
        • GS
        • PSE
        • TUV
        • UL
        Гарантія
        3 роки (де передбачено)

      • Аксесуари

        Підставка
        настільна підставка (лише горизонтально)
        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер постійного струму
        • Кабель HDMI
        • Штекер
        • Короткий посібник
        • USB-кабель
        Аксесуари в комплекті
        • Гвинти для плати модуля 4G (2 шт.)
        • Гвинти для підставки (4 шт.)
        • Затискач для кабелю (2 шт.)

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        0–45  °C
        Відносна вологість
        робоча: 30% – 80%, зберігання: 10%–85%  %
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (зберігання)
        -10–60  °C

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська

      • Розміри

        Ширина телевізора
        566,50  мм
        Висота телевізора
        361,10  мм
        Глибина телевізора
        49,20  мм
        Вага виробу
        4,7 кг
        Кріплення VESA
        100 x 100 M4
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1,94  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        14,22  дюймів
        Ширина телевізора (у дюймах)
        22,3  дюймів
        Ширина рамки
        22,6 мм (Л/П), 30,8 (верх), 33,9 (низ)
        Вага виробу (у фунтах)
        10,36  фнт.

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення відео з USB
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1024 x 768, 60, 70 Гц
        • 1280 x 1024,60, 67 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 640 x 480, 72 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Адаптер постійного струму
      • Кабель HDMI
      • Штекер
      • Короткий посібник
      • USB-кабель

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