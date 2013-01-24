Інші елементи комплектації
- Адаптер постійного струму
- Кабель HDMI
- Штекер
- Короткий посібник
- USB-кабель
Зробіть його персональним
Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зробіть його персональним
Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги
Зробіть його персональним
Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зробіть його персональним
Рекламуйте. Інформуйте. Інтригуйте. Цей чіткий, оперативний розумний мультисенсорний дисплей Philips є відмінним рішенням "все в одному". Він дозволяє легко дистанційно керувати контентом і підключати модулі 4G. Функція живлення через Ethernet гарантує гнучке встановлення. Переглянути усі переваги
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Вбудована функція розкладу дозволяє легко запускати додатки та контент залежно від часу дня.
Завдяки вбудованій камері, мікрофону та динаміку цей невеликий сенсорний екран є справді універсальним розумним рішенням. Використовуйте його для статистичної оцінки аудиторії сектору роздрібної торгівлі, аналізу відвідуваності тощо. Використовуйте додатки штучного інтелекту Android для відображення цільового контенту. Або просто використовуйте дисплей для відеоконференцій.
Професійний дисплей Philips можна розмістити практично в будь-якому місці. PoE+ забезпечує живлення дисплея і передачу даних через один кабель Ethernet. Роз’єм для кабелю живлення не потрібний, проте адаптер живлення також входить у комплект, якщо ви за хочете під’єднати пристрій до електромережі.
Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.
Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.
Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.
Зображення/дисплей
Операційна система
Внутрішній програвач
Камера
Звук
Передача даних
Під'єднання
Зручність
Потужність
Дозвіл контролюючих органів/ інше
Аксесуари
Умови експлуатації
Різне
Розміри
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея