Прозора задня кришка. Для встановлення у безпечних місцях

Для контролю цей професійний телевізор Philips має спеціальне налаштування PrisonMode. У цьому режимі підвищеної безпеки вимикаються певні налаштування, які не потрібні для місць утримання під вартою, такі як електронний довідник програм, субтитри та USB-роз’єми. З міркувань безпеки цей телевізор також має прозору задню кришку для більш безпечного встановлення.