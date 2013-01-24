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    Професійний світлодіодний телевізор

    24HFL3010T/12
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Неймовірна функціональність для Ваших гостей Неймовірна функціональність для Ваших гостей Неймовірна функціональність для Ваших гостей
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      Професійний світлодіодний телевізор

      24HFL3010T/12
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Неймовірна функціональність для Ваших гостей

      Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами спеціальних готельних телевізорів. Ваші гості зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок готелю і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      Неймовірна функціональність для Ваших гостей

      Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами спеціальних готельних телевізорів. Ваші гості зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок готелю і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги

      Неймовірна функціональність для Ваших гостей

      Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами спеціальних готельних телевізорів. Ваші гості зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок готелю і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      Неймовірна функціональність для Ваших гостей

      Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами спеціальних готельних телевізорів. Ваші гості зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок готелю і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги

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        З інформаційними сторінками "розумного готелю"

        • 24-дюймовий EasySuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C
        Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

        Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

        Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

        SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

        Serial Xpress Protocol Easy для інтерактивних систем

        Serial Xpress Protocol Easy для інтерактивних систем

        За допомогою Serial Xpress Protocol Easy телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

        Режими для всього готелю, медичних закладів та в’язниць

        Телевізор має всі функції, потрібні для професійного використання у середовищах, відмінних від вітальні. Функція блокування гучності та меню, ретельніше тестування матеріалів, економія енергії, пульти дистанційного керування із захистом від крадіжок і спеціальні функції для медичних закладів і в’язниць дозволяють використовувати виріб у цих сферах.

        Під’єднання додаткових навушників для особистого прослуховування

        Ця система гучномовців дозволяє під’єднати додаткові навушники. Під’єднайте власні навушники для особистого прослуховування, коли потрібно.

        Підтримка виклику медсестри, оптимізована для сектору охорони здоров’я

        Підтримка системи виклику медсестри робить телевізори Philips для медичних закладів високо інтегрованим засобом не лише дозвілля для користувачів/пацієнтів, а й дозволяє зручно отримати допомогу за невідкладного стану.

        Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей

        Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

        Запобігайте несанкціонованому використанню завдяки функції блокування локального керування

        Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування локального керування, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через кнопки керування, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

        Екологічний дизайн та вогнестійкий корпус

        Екологічність – невід’ємна частина бізнесу компанії Philips. Телевізори Philips створено та виготовлено відповідно до наших принципів EcoDesign, спрямованих на зменшення загального впливу на довкілля завдяки споживанню меншої кількості енергії, усуненню шкідливих речовин, меншій вазі, ефективнішому упакуванню і кращій повторній переробці. Телевізори Philips також мають спеціальний корпус із вогнестійкого матеріалу. Незалежні тестування, виконані пожежними службами, показали, що незважаючи на те, що телевізори інколи можуть підсилювати пожежу, спричинену зовнішніми джерелами, телевізори Philips не сприяють загорянню.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний HD-телевізор
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          60  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          24  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768p
          Яскравість
          250  кд/м²
          Кут перегляду
          176º (Г) / 176º (В)
          Покращення зображення
          • Pixel Plus HD
          • 200Hz Perfect Motion Rate

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          10 (2x5)  Вт
          Гучномовці
          • 2.0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Дизайн

          Колір
          Чорний

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/C
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Scart
          • RGB
          • CVBS
          • SVHS
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub
          Вхід AV
          CVBS спільно з YPbPr
          Компонентний
          YPbPr + L/R cinch
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє керування
          RJ-48

        • Під’єднання, бічна панель

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB1
          USB 2.0
          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм

        • Вдосконалення під’єднання

          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • DVI (усі роз’єми)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          Scart
          Увімкнення через Scart
          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          • Формат зображення
          Локальне керування
          Перемикач "увімк./вимк." (бічна панель)

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          • Блокування локального керування
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          • Слайд-шоу зображень
          SmartInstall
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Дистанційне керування через РЧ
          • Система керування вмістом SmartInfo
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          • Повідомлення привітання
          • Панель із можливістю налаштування (HTML)
          Генерація доходу
          MyChoice
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          • Звуки пробудження
          Годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          • Додатковий зовнішній годинник
          Канали
          Об’єднаний список
          Інтерактивне DRM
          VSecure
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          Керування живленням
          • Автоматичне УВІМКНЕННЯ
          • Екозапуск/швидкий запуск
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Формат зображення
          • Гучність
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнери: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1409A/12
          • Підставка на стіл
          • 2 батареї AAA
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          Додатково
          • Зовнішній годинник 22AV1120C/00
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV8573/00

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          18  Вт
          Річне споживання енергії
          26  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          550  мм
          Висота телевізора
          342  мм
          Глибина телевізора
          40/48  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          550  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          387  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          144  мм
          Вага виробу
          3,3  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          3,5  кг
          Сумісність із настінним кріпленням VESA
          • M4
          • 75 x 75 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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