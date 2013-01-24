Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вражайте своїх гостей
Надсилайте гостям потрібні повідомлення із чудовою якістю зображення та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю. Переглянути усі переваги
Вражайте своїх гостей
Надсилайте гостям потрібні повідомлення із чудовою якістю зображення та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вражайте своїх гостей
Надсилайте гостям потрібні повідомлення із чудовою якістю зображення та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю. Переглянути усі переваги
Телевізор для готелів
Ціна магазину Philips
Усього:
Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.
Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Сторінка привітання з’являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.
Телевізор має всі функції, потрібні для професійного використання у середовищах, відмінних від вітальні. Функція блокування гучності та меню, ретельніше тестування матеріалів, економія енергії, пульти дистанційного керування із захистом від крадіжок і спеціальні функції для медичних закладів і в’язниць дозволяють використовувати виріб у цих сферах.
Підтримка системи виклику медсестри робить телевізори Philips для медичних закладів високо інтегрованим засобом не лише дозвілля для користувачів/пацієнтів, а й дозволяє зручно отримати допомогу за невідкладного стану.
Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.
Показуйте те, що бажаєте та коли бажаєте, завдяки вбудованій функції розкладу. Програмуйте до 7 різних розкладів, щоб демонструвати потрібний вміст. Налаштуйте повтор щодня чи для окремих днів, наприклад на вихідні. Обирати Вам.
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.
Ця система гучномовців дозволяє під’єднати додаткові навушники. Під’єднайте власні навушники для особистого прослуховування, коли потрібно.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри