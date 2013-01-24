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Signage Solutions Дисплей Q-Line

32BDL3010Q/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    32BDL3010Q/00

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення.

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Підсильте ефект від інформаційних панелей

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Full HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити без додаткового апаратного забезпечення.

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      Підсильте ефект від інформаційних панелей

      Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

      • 32 дюйми
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        80  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        31,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,36375 x 0,36375 мм
        Кольори дисплею
        16,7 мільйона
        DICOM
        Clinical D-image
        Технологія панелі
        Відео-аудіо
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 60 Гц
        • 1080i, 60 Гц
        • 1080i, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x2)
        • USB
        • VGA (через DVI)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        Аудіо ліве/праве (RCA)
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)

      • Зручність

        Функції економії енергії
        Smart Power
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Завантаження із джерела
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips
        Керування клавіатурою
        • Можна блокувати
        • Прихована
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Встановлення
        Горизонтальне
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати

      • Розміри

        Ширина рамки
        11,9 (ВЛП)/17,2 (Н) мм
        Ширина телевізора
        726,5  мм
        Висота телевізора
        425,4  мм
        Глибина телевізора
        63,6  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        28,6  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        16,75  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,5  дюймів
        Кріплення VESA
        100 мм x100 мм, 200 мм x 200 мм, M4
        Вага виробу
        5,2  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        11,47  фнт.

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Потужність

        Споживання (режим роботи)
        50 Вт
        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В зм. струму, 50–60 Гц, 1,5 А
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Споживання (макс.)
        75 Вт
        Споживання енергії (типове)
        50  Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1
        Підставка
        BM02541/BM05911 (додатково)

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • FCC, клас B

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник

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