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    Професійні телевізори

    32HFL2889S/12
    Загальна оцінка / 5
    • Що простіше, то краще Що простіше, то краще Що простіше, то краще
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      Професійні телевізори

      32HFL2889S/12

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує визнану якість зображення Philips. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує визнану якість зображення Philips. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує визнану якість зображення Philips. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Що простіше, то краще

      Від кімнати в готелі до зали засідань – цей бюджетний автономний професійний телевізор пропонує визнану якість зображення Philips. Серед його переваг просте та неймовірно швидке встановлення, а також сторінка з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

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        Професійні телевізори

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        Що простіше, то краще

        Автономний професійний телевізор

        • Studio, 32 дюйми
        • DVB-T2/C/S2

        Карта змішаних каналів для поєднання аналогових каналів і каналів DVB-T/C/S

        Один інтегрований список для цифрових (T/C/S) та аналогових каналів. Це дозволяє гостеві легко перемикати між аналоговими та цифровими (T/C/S) каналами.

        Миттєве попереднє клонування USB. Швидке налаштування професійних телевізорів

        Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

        Безпечне меню та блокування керування

        Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування локального керування, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через кнопки керування, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

        Автоматичне відтворення USB. Музика, фільми та інше

        Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний HD-телевізор
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          80  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          32  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768p
          Яскравість
          250  кд/м²
          Кут перегляду
          178º (Г) / 178º (В)

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          12 (2x6)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • Еквалайзер
          • Баланс
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T2/C/S2
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговий телевізор
          • PAL
          • SECAM

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          • IEC-75
          • Тип F
          HDMI1
          • HDMI 1.4
          • ARC
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          Вхід AV
          CVBS+L/R (Cinch)
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0

        • Вдосконалення під’єднання

          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • Субтитри
          • Телетекст
          • MHEG
          • Зараз і далі
          • ЕДП 8 д.
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності (вкл. з HP)
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Ваша марка
          Логотип привітання
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • через USB
          • Миттєве початкове клонування
          Керування увімкненням
          • Канал/джерело
          • Стиль зображення
          • Гучність (вкл. з HP)
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Офлайновий редактор каналів
          Керування
          Блокування автоматичного оновлення каналів
          Керування живленням
          Екозапуск/швидкий запуск
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Захист від крадіжок
          Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          Керування кількома пультами ДК
          Зручність
          Вихід для навушників

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          USB
          Підтримуване відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SSA SUB
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 30 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12
          • 2 батареї AAA
          • Підставка на стіл
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          Додатково
          • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          31  Вт
          Річне споживання енергії
          45  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 45 °C

        • Розміри

          Ширина телевізора
          735  мм
          Висота телевізора
          442  мм
          Глибина телевізора
          77/89  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          735  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          478  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          184  мм
          Вага виробу
          5,1  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          5,6  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • M4
          • 200 x 100 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл
        • Гарантійний талон

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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