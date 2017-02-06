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      Signage Solutions 42BDL5057P P-Line Display

      42BDL5057P/00

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      Signage Solutions 42BDL5057P P-Line Display

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      Signage Solutions 42BDL5057P P-Line Display
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      Signage Solutions 42BDL5057P P-Line Display

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      D-image: клінічно підтверджена точність зображення

      D-image: клінічно підтверджена точність зображення

      Цей професійний дисплей Philips створено, щоб відповідати клінічним стандартам для роботи у відтінках сірого. Оптимальне зображення, яке відтворює дисплей, можна використовувати для перегляду медичних зображень у консультаційних кабінетах або аудиторіях.

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Вбудований браузер HTML5. Відтворюйте і керуйте онлайн-контентом

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      CMND & Deploy. Встановлюйте і запускайте додатки дистанційно

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Вбудоване гніздо mPCIe для додаткового модуля 4G/LTE

      Легко підключайте модулі 4G/LTE до професійного дисплея Philips. Вбудоване гніздо mPCIe дозволяє дисплею встановити зв’язок з іншими пристроями із тим самим бездротовим з’єднанням. Відмінний варіант, якщо ви встановлюєте дисплеї у таких місцях, як банки чи урядові установи, де неможливо встановити зв’язок із локальною мережею.

      Підтвердження відтворення для контенту Android – будьте в курсі

      Будьте певні, що професійний дисплей Philips на базі Android відтворює належний контент навіть за вашої відсутності. У разі відтворення контенту за допомогою вбудованого мультимедійного програвача можна налаштувати дисплей на створення автоматичних знімків екрана з регулярними інтервалами. Знімки екрана зберігаються у внутрішній пам’яті дисплея, і ви можете отримувати їх електронною поштою.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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