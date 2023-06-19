      Залучайте аудиторію

      Надихайте на співпрацю. Надавайте інформацію. Цей оперативний професійний мультисенсорний дисплей Philips UHD ідеально підходить для застосування кількома користувачами і сенсорного керування кількома пальцями – від пошуку шляху до презентацій. За раз можуть бути активними до 20 точок дотику.

      20-точковий мультисенсорний дисплей.

      • 43 дюйми
      • На базі Android
      • Мультисенсорний
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Швидко встановлюйте і запускайте будь-який додаток, навіть коли ви не в мережі чи працюєте дистанційно. Функція CMND & Deploy дозволяє додати та оновити власні додатки, а також додатки з магазину додатків App Store для професійного дисплея Philips. Просто зіскануйте QR-код, зайдіть у магазин і клацніть додаток, який потрібно встановити. Додаток автоматично завантажиться і запуститься.

      Внутрішня пам’ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.

      Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам’ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам’ять працює також як кеш для онлайнової потокової передачі.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android 8 гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108.0  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        43  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,2451 (Г) x 0,2451 (В) мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 млрд.
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Обробка поверхні
        Антиблікове покриття
        Технологія панелі
        IPS
        Операційна система
        Android 8.0

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 типу A (x2)
        • USB 2.0 тип B (x1)
        • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • micro SD
        • OPS
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (18/7)
        • Вертикальне (18/7)
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        100  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        220 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 24, 25 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1004,4  мм
        Вага виробу
        18,54  кг
        Висота телевізора
        592,6  мм
        Глибина телевізора
        75,3 (Г з настінним кріпленням)/109,2 (Г із зовнішнім блоком OPS)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        39,54  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        23.33  дюймів
        Настінне кріплення
        200 x 200 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,96 (Г з настінним кріпленням)/4,30 (Г із зовнішнім блоком OPS)  дюймів
        Ширина рамки
        16,3 мм (В/П/Л/Н)
        Вага виробу (у фунтах)
        40,87  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        2 x A53 + 2 x A73
        Графічний процесор
        ARM Mali G51
        Пам’ять
        • 2 ГБ DDR3
        • 8 ГБ
        Wi-Fi
        • 2,4 G
        • 5 G

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Ганчірка для чищення (x1)
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель живлення (3 м)
        • Короткий посібник (x1)
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Кабель RS232 (3 м) (x1)
        • Послідовний кабель RS232 (x1)
        • Кришка роз’єму USB та гвинт x1
        Підставка
        BM05922 (додатково)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • CB
        • BSMI
        • FCC, клас A
        • CU
        • ETL
        • IMDA
        • PSB

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        ІРХЕ
        Точки дотику
        20 одночасних точок дотику
        Просто увімкніть та користуйтесь
        Відповідність класу HID
        Захисне скло
        3-мм загартоване захисне скло

