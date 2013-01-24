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Signage Solutions Дисплей D-Line

43BDL4031D/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    43BDL4031D/00

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    Інформуйте інших. Без зусиль.

    Демонструйте чітке зображення з потужним професійним дисплеєм Philips Full HD серії D-Line. Це ефективне рішення пропонує неперевершену якість зображення, просте керування та надійне підключення.

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      Розумний, потужний дисплей 24/7.

      • 43 дюйми
      • Світлодіодний із боковою підсвіткою
      • Full HD
      • 450 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        42,5  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        450  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1100:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        12  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,4902 x 0,4902 мм
        Кольори дисплею
        16,7 мільйона
        Технологія панелі
        IPS
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 2160p, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        Відеовихід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)

      • Зручність

        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Керування клавіатурою
        • Можна блокувати
        • Прихована
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Наскрізний канал сигналу
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DVI
        Картинка в картинці
        PIP

      • Розміри

        Ширина рамки
        9,6 мм (В/Л/П), 15,7 мм (Н)
        Ширина телевізора
        965,0  мм
        Висота телевізора
        559,3  мм
        Глибина телевізора
        45,5  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        37,99  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        22,02  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        1,79  дюймів
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6
        Вага виробу
        10,41  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        22,95  фнт.

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        5–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -10 до 50  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Висота
        0–3000 м
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        10–90% (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        0–100% (без конденсації)

      • Потужність

        Споживання (режим роботи)
        120 Вт (макс.)
        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм (100–240 В), 2,5 А
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Споживання енергії (типове)
        65  Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        Аксесуари в комплекті
        • Набір для вирівнювання країв (1) – 2 шт.
        • Набір для вирівнювання країв (2) – 1 шт.
        • Гвинт M3 (x1)
        • Послідовний кабель RS232
        • Кришка карти SD (x1)
        • Гвинт із головкою (x8)
        Підставка
        BM05922 (універсальна підставка-L) (додатково)

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • EAC
        • FCC, клас A
        • PSB
        • UL/cUL
        • EMF
        • EnergyStar 8.0

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник

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