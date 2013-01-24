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Професійні телевізори

43HFL5014/12
Загальна оцінка / 5
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    Професійні телевізори

    43HFL5014/12

    На крок попереду

    Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.

    Професійні телевізори

    На крок попереду

    Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.

    На крок попереду

    Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.

    Професійні телевізори

    На крок попереду

    Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.

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      На крок попереду

      Із вбудованим модулем Chromecast

      • MediaSuite, 43 дюйми
      • на базі Android™

      Оновлення Android. Завжди найновіша функціональність

      Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.

      Вбудований модуль Chromecast. Переносьте вміст на великий екран

      Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.

      Магазин Google Play. Шукайте. Дивіться. Грайте

      Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.

      Будьте помітними. Позначте інтерфейс користувача телевізора своїм логотипом

      Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.

      Вбудована аналітика. Отримуйте статистичні дані про вміст, що переглядається

      Від мережі готелів до спорт-бару – стежте за використанням професійного телевізора Philips на базі Android. Дізнавайтеся, як часто переглядаються певні канали. Перевіряйте ефективність своєї реклами. Отримуйте інформацію, яка потрібна для ефективного керування коштами, завдяки простому доступу до даних про час, проведений за екраном.

      AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно

      Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.

      CMND & Control. Керуйте, оновлюйте, зберігайте

      Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.

      CMND & Check-in. Персоналізуйте кожне використання

      Будьте гостинними до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім’я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи Ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковуєте процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.

      Низький рівень споживання енергії

      Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Дисплей
        Світлодіодний Full HD
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        43  дюймів
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Яскравість
        250  кд/м²
        Кут перегляду
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        20 (2x10)  Вт
        Гучномовці
        • 2.0
        • Направлені вниз
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Функції звуку
        • DTS-HD
        • Сумісність із Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Android TV

        Об’єм пам’яті (флеш)
        16 Гб*
        ОС
        Android™ 7.0 (Nougat)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговий телевізор
        PAL
        Відтворення IP
        • Multicast
        • Unicast
        • Канали з додатками OTT

      • Бездротове підключення

        Бездротова мережа LAN
        • 802.11 ac
        • Wi-Fi Direct

      • Під’єднання, задня панель

        Цифровий аудіовихід
        Оптичний
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антена
        IEC-75
        Зовнішнє живлення
        12 В, макс. 1,5 А
        Зовнішнє керування
        RJ-48
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB2
        USB 2.0
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        Міні-роз’єм

      • Під’єднання, бічна панель

        Гніздо Common Interface
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 3.0
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм

      • Вдосконалення під’єднання

        HDMI
        • ARC (усі роз’єми)
        • MHL 2.0 (HDMI1)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        LAN
        Увімкнення у локальній мережі LAN
        RJ48
        • ІЧ-вхід/вихід
        • Інтерфейс Serial Xpress

      • Характеристики

        Цифрові послуги
        • ЕДП 8 д.
        • Зараз і далі
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитри
        Простота у користуванні
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        Локальне керування
        Джойстик

      • Готельні функції

        Спільний доступ
        • Вбудований модуль Chromecast
        • Безпечний спільний доступ
        • Керований у мережі спільний доступ
        Додатки
        • Магазин Google Play
        • Додатки на основі хмари
        • AppControl
        Ваша марка
        • Головний екран з можливістю налаштування
        • Додаток-вітання з можливістю налаштування
        • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
        • CMND & Create
        • Користувацька панель (HTML та APK)
        CMND & Control
        • Офлайновий редактор каналів
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Дистанційне керування через IP/РЧ
        • CMND & Create
        • Групове керування телевізором
        CMND&Check-In
        • Ім’я гостя
        • Мова гостя
        • Повідомлення
        • Рахунок за ТБ
        • Експрес-виписка
        Вбудовані послуги
        5-денний прогноз погоди
        Мови
        Налаштування мови гостя
        годинник
        • Годинник у режимі очікування
        • Екранний годинник
        • Додатковий зовнішній годинник
        Таймер
        • Таймер сну
        • Будильник
        • Канал пробудження
        • Звуки пробудження
        Канали
        • Об’єднаний список
        • Тематичні списки
        Дистанційне керування
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
        Керування
        • JEDI Native Android TV Control
        • JSON API для TV Control-JAPIT
        • Serial Xpress Protocol
        Клонування та оновлення програмного забезпечення
        • Миттєве початкове клонування
        • Через USB/РЧ/IP
        Інтерактивне DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • SecureMedia
        Керування живленням
        • Швидкий початок
        • Автоматичне увімкнення
        • WoLAN
        • WoWLAN
        Керування увімкненням
        • Канал
        • Функція
        • Формат зображення
        • Гучність
        • Стиль зображення
        Генерація доходу
        MyChoice
        Режим готелю
        • Блокування керування джойстиком
        • Блокування меню
        • Блокування меню встановлення
        • Обмеження гучності
        Режим в’язниці
        • режим високої безпеки
        • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
        • Підтримка системи виклику медсестри
        Зручність
        • Вихід для навушників
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        Безпека
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість

      • Мультимедіа

        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнери: AVI, MKV
        • VP9
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        Підтримувані формати зображення
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        Підтримувана роздільна здатність відео на USB
        до 1920x1080p при 60 Гц

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Підставка з кантом
        • Пульт дистанційного керування 22AV1905A/12
        • 2 батареї AAA
        • Кабель живлення
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        Додатково
        • Пульт дистанційного керування 22AV1904A/12
        • Легке дистанційне керування 22AV1601B/12
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12
        • Зовнішній годинник 22AV1860A/12
        • Кабельний модем DOCSIS 22AV1970A
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
        Клас маркування енергоспоживання
        A+
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        48  Вт
        Річне споживання енергії
        71  кВт·год
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Екорежим
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C

      • Розміри

        Ширина телевізора
        970  мм
        Висота телевізора
        562,5  мм
        Глибина телевізора
        78/80,5  мм
        Ширина телевізора (з підставкою)
        970  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        624  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        194  мм
        Вага виробу
        7,2  кг
        Вага виробу (+ підставка)
        7,3  кг
        Сумісність з настінним кріпленням VESA
        • 200 x 200 мм
        • M6

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл

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          • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
          • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
          • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
          • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
          • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
          • Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC